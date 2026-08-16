Luis Enrique, a un paso del top 10 de los técnicos más ganadores: ¿quiénes son?

En los más de 160 años que tiene el fútbol, muchos entrenadores marcaron una era, aunque eso no quiere decir que hayan sido exitosos. Por ejemplo, Rinus Michels fue un revolucionario con su “Naranja Mecánica”; sin embargo, solo obtuvo el título de la Eurocopa en 1988 con Países Bajos. Algunos le llamarán suerte, quizá sea así. Lo cierto es que hay entrenadores que logran triunfos de forma natural. En algunos casos, ganan títulos sin mostrar la mejor cara de sus equipos, pero tienen ese gen ganador que solo poseen los privilegiados.

En ese selecto grupo de los 10 más ganadores de todos los tiempos aún no se puede incluir a Luis Enrique, aunque es cuestión de tiempo. Ayer pudo hacerlo, pero perdió la final de la Supercopa francesa.

Desde su llegada en 2023, el oriundo de Gijón, España, marcó un antes y un después en la institución parisina, que tenía urgencia de conseguir, por fin, el título de la UEFA Champions League después de años y años de altas inversiones. En ese orden, el PSG priorizó siempre la contratación de los mejores futbolistas. Incluso, la mayor transferencia en la historia del balompié es, hasta hoy, la llegada de Neymar a la capital francesa desde el FC Barcelona por 222 millones de euros.

Luego llegaron Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sergio Ramos y más figuras, pero no fue hasta la llegada de Luis Enrique que el club parisino cambió. Tan solo unos días después de llegar al PSG, Enrique cambió el estilo de juego, dejando los lujos y la diversión de lado por el trabajo duro grupal.

Al ver que la máxima estrella, Kylian Mbappé, no estaba en la misma sintonía, el español no se opuso a su salida al Real Madrid. Después de esto, el equipo no giró alrededor de una figura y se convirtió en una máquina imparable que ganó 13 títulos en tres años.

Si se suman los nueve galardones conseguidos en el Barça entre 2014 y 2017, Luis Enrique consiguió 22 títulos, uno menos que el exentrenador italiano Giovanni Trapattoni. El tiempo parece ser el único obstáculo del estratega ibérico para seguir sumando campeonatos con el París, club que ganó las dos últimas Ligas de Campeones.