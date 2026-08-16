Hallan muerto en Cali al abogado Juan José Salazar tras el terremoto: fue mencionado en caso de Álvaro Uribe

Las labores de rescate tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejaron este domingo un nuevo hallazgo en Cali. Entre los escombros del edificio Ana Pilar, una de las estructuras que colapsó durante el sismo, fue localizado el cuerpo sin vida del abogado penalista Juan José Salazar Cruz, de 38 años. La información fue reportada por El Tiempo señaló que el cuerpo del abogado fue encontrado durante la madrugada del domingo 16 de agosto. De acuerdo con reportes oficiales conocidos por ese medio, Salazar fue localizado junto a su novia, Valentina Marcano, quien también falleció.

Durante varios días, familiares, amigos y compañeros de trabajo mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida. Incluso, según el reporte de El Tiempo, personas que permanecían en el lugar aseguraban haber escuchado voces bajo los escombros y organizaron una cadena de oración mientras avanzaban las labores de rescate. Lea más: Martín Vivas, niño de 10 años, murió junto a su mamá y abuela tras terremoto en Cali Hacia las 5 de la madrugada se confirmó que el abogado hacía parte de los cuerpos recuperados por los organismos de emergencia.

¿Quién era Juan José Salazar?

Salazar era abogado penalista y estaba vinculado como asociado a Cadena & Asociados, firma del abogado Diego Cadena. Según la información publicada por El Tiempo atendía la oficina de la firma en Cali, ciudad donde residía junto con Marcano. El nombre de Salazar también había aparecido en el expediente relacionado con el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de presunto soborno a testigos. Uribe fue absuelto en ese proceso y la decisión actualmente se encuentra en revisión ante la Corte. Diego Cadena, por su parte, también fue investigado dentro de ese caso.

El hallazgo de Salazar se produjo mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en distintos puntos de Cali para remover los restos de las edificaciones afectadas y establecer si todavía hay personas que puedan ser rescatadas con vida. El edificio Ana Pilar, ubicado en el centro de la ciudad y cerca de la Plaza de Toros, se convirtió en uno de los puntos de mayor atención durante las labores de búsqueda. Aunque el hallazgo de nuevas víctimas ha marcado las últimas jornadas, los organismos de socorro mantienen las operaciones de búsqueda y rescate en otros sectores afectados por el terremoto.

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