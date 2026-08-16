Capturado por incendio en Las Palmas fue imputado por daños en recursos naturales y ecocidio

El hombre capturado el sábado, 15 de agosto, después de ocasionar un incendio de grandes proporciones en el sector de Las Palmas, en Medellín, fue presentado ante las autoridades judiciales este domingo.

La audiencia de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento se realizó este domingo a las 3:20 p. m. La captura fue legalizada y la Fiscalía le imputó el delito de daños en los recursos naturales y ecocidio, contemplado en el artículo 333 de la Ley 599 de 2000. Durante la diligencia, el ente acusador solicitó que el procesado sea privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza la investigación, al considerar que representa un peligro para la comunidad. El hombre fue capturado por la Policía Nacional, en articulación con el Distrito de Medellín, pocos minutos después de que se iniciara la conflagración. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el sábado la reacción de las autoridades y señaló que el incendio no habría sido accidental. “El incendio en Las Palmas no fue accidental, hubo mano criminal”, afirmó el mandatario, quien además informó que las llamas fueron controladas por el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín.

Gutiérrez resaltó que el seguimiento realizado mediante las cámaras de seguridad permitió identificar al sujeto y facilitar su captura. Las autoridades municipales también acompañaron el proceso de judicialización, mientras la Fiscalía adelanta las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por la afectación ambiental.

Secretaría de Seguridad calificó al capturado como un peligro

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, también se refirió a la captura y destacó el trabajo de las cámaras de vigilancia. “Miren a este irresponsable o llamemos las cosas por su nombre. Miren a este bandido”, expresó el funcionario al referirse al presunto responsable, captado por cámaras de vigilancia. Villa Mejía señaló que las cámaras permitieron identificarlo y que la Policía logró capturarlo pocos minutos después de que, según las autoridades, hubiera iniciado el fuego. “Como municipio hemos puesto la denuncia y acompañamos la judicialización”, agregó el secretario, quien insistió en que este tipo de conductas no pueden ser toleradas cuando ponen en riesgo a la población y al medio ambiente. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa la investigación. La petición se fundamenta, entre otros aspectos, en la consideración de que el procesado constituye un peligro para la comunidad.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán definir la medida solicitada por el ente acusador y continuar con el proceso por el delito de daños en los recursos naturales y ecocidio. La imputación corresponde a la conducta contemplada en el artículo 333 de la Ley 599 de 2000, norma que establece sanciones relacionadas con afectaciones graves a los recursos naturales y el medio ambiente.

Autoridades alertan por riesgo de incendios en Medellín

El secretario de Seguridad también llamó la atención sobre el contexto en el que ocurrió el incendio. Según señaló, Medellín atraviesa una época de tragedia y condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, situación que mantiene a los organismos de emergencia bajo una alta presión operativa. “Definitivamente este tipo es un peligro y nosotros no podemos tolerar la irresponsabilidad de nadie que pone en riesgo a nuestra gente y a nuestro medio ambiente”, manifestó Villa Mejía. El funcionario aprovechó para agradecer la labor de los bomberos, quienes atendieron la emergencia, y de los integrantes de la Policía Nacional por la reacción que permitió ubicar y capturar al señalado.

“Menos cuando en plena época de tragedia y del fenómeno de El Niño tenemos las capacidades de nuestros bomberos a tope. A ellos, gracias. A nuestra Policía, gracias por esa reacción oportuna y por estar siempre al frente protegiendo las vidas”, afirmó. Villa Mejía concluyó con un mensaje sobre la respuesta de las autoridades frente a quienes incurran en conductas delictivas: “Uno a uno siguen cayendo en Medellín. Quien cometa un delito, sin importar qué tipo de delito sea, tiene que responder”. La investigación deberá establecer las circunstancias exactas en las que se originó el incendio y el alcance de los daños ocasionados en el área afectada de Las Palmas. Bloque de preguntas