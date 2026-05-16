Drake rompe récords en Spotify tras lanzar tres álbumes el mismo día en 2026

El cantante canadiense Drake volvió a demostrar su poder en la industria musical tras romper varios récords de reproducciones en plataformas digitales durante este 2026. El artista logró convertirse en el músico más escuchado en un solo día en Spotify luego del lanzamiento simultáneo de sus tres nuevos álbumes: Iceman, Habibti y Maid of Honour.
El estreno masivo ocurrió el viernes 15 de mayo y rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Según los datos revelados por Spotify, el impacto fue inmediato y llevó al canadiense a marcar nuevos hitos dentro de la plataforma de streaming.