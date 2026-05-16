Drake rompe récords en Spotify tras lanzar tres álbumes el mismo día en 2026

El cantante canadiense Drake volvió a demostrar su poder en la industria musical tras romper varios récords de reproducciones en plataformas digitales durante este 2026. El artista logró convertirse en el músico más escuchado en un solo día en Spotify luego del lanzamiento simultáneo de sus tres nuevos álbumes: Iceman, Habibti y Maid of Honour. El estreno masivo ocurrió el viernes 15 de mayo y rápidamente se convirtió en tendencia mundial. Según los datos revelados por Spotify, el impacto fue inmediato y llevó al canadiense a marcar nuevos hitos dentro de la plataforma de streaming.

logró que ‘Iceman’ se posicionara como el álbum con más reproducciones en una sola jornada durante 2026. A esto se sumó el éxito de ‘Make Them Cry’, canción que abre el disco y que alcanzó el récord como el tema más escuchado en un solo día en Spotify este año. Lea más: La Quinta de Beethoven: la batuta de Alejandro Posada revive este clásico de la música universal El éxito del cantante no se limitó únicamente a Spotify. En Amazon Music también consiguió cifras históricas. La plataforma confirmó que ‘Iceman’ tuvo el mejor debut mundial en streaming para un álbum de hip-hop en su primer día durante 2026. Asimismo, la suma de reproducciones de los tres proyectos musicales permitió que Drake alcanzara el mayor debut global en streaming del año, consolidando nuevamente su dominio dentro de la música urbana y el mercado digital.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los seguidores fue la diferencia de estilos entre los tres álbumes. Mientras ‘Iceman’ presenta un tono más agresivo y confrontativo, ‘Habibti’ explora un sonido romántico y sensual. Por su parte, ‘Maid of Honour’ muestra una faceta mucho más íntima y personal del artista, con referencias a su infancia y a su relación con su madre.

Las redes sociales reaccionaron rápidamente al lanzamiento triple, destacando la capacidad de Drake para moverse entre distintos géneros y emociones sin perder impacto comercial ni conexión con su audiencia global.