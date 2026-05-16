Luis Díaz fue titular en la fiesta del Bayern Múnich: nuevo récord, despedidas y celebración

El Bayern Múnich, ante los ojos de los campeones de la Champions del 2013 y 2001, tenía una última presentación liguera en la temporada 2025/26. El partido de este sábado 16 de mayo ante Colonia tenía toda la pinta de histórico y así terminó siendo. Los Bávaros ganaron 5-1.
El conjunto Bávaro consiguió ser el equipo más goleador de las grandes ligas modernas en una sola temporada con 122 goles, el récord lo ostentaba el Real Madrid en la 2011/12 con 121 tantos.
De forma frenética empezó el compromiso en el Allianz Arena, pues tan solo 12 minutos habían pasado cuando el marcador ya se encontraba 2-0 a favor del gigante del sur de Alemania.
Los dos primeros goles fueron obra del goleador del equipo, Harry “El Ciudadano” Kane, quien marcó el segundo gol en un tiro libre de doble jugada tras el pase de Joshua Kimmich.