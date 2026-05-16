MinEnergía pidió medidas urgentes a la Creg para evitar apagón ante la inminente llegada de El Niño

Colombia no tiene garantizada la electricidad que necesita para los próximos dos años. Esa es la advertencia que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le hizo esta semana a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en una circular del 14 de mayo de 2026, en la que calificó la situación como “riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”. Hay dos detonantes en el ambiente, por un lado, una brecha entre la demanda proyectada y la energía firme disponible; y por otro lado, la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño, uno de los más intensos en décadas, golpee al país a partir de junio. Siga leyendo: Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto El llamado del Gobierno, en la circular, busca sacudir la rigidez normativa justo cuando se adelanta la subasta de asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) para el periodo entre el 1 de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030.

La advertencia de MinEnergía: ¿Nos quedaremos sin luz?

El diagnóstico del Centro Nacional de Despacho (CND) que acompaña la circular ministerial encendió las alertas rojas en el sector empresarial. Los balances revelan que la diferencia entre la demanda de electricidad proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y la Energía Firme del Cargo por Confiabilidad (ENFICC) ya es deficitaria para los próximos meses. De acuerdo con el documento oficial, el faltante de energía se calcula de la siguiente manera, para el periodo de diciembre 2025 a noviembre de 2026, el déficit se sitúa en 1,97 TWh-año. Mientras que entre diciembre 2026 y noviembre 2027, La brecha se profundiza peligrosamente hasta los 3,9 TWh-año. Para dimensionar la gravedad de este último dato, esa energía equivale al esfuerzo de una planta de generación de aproximadamente 450 megavatios de capacidad efectiva operando sin interrupciones las 24 horas del día. Ante este escenario, MinEnergía advierte que la escasez eleva significativamente el riesgo de que el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se quede corto frente al consumo del país.

El ministro Palma criticó con dureza las barreras impuestas por la Resolución CREG 101 de 2007, la cual limita la oferta de energía firme para plantas existentes que realizan optimizaciones. El ejemplo más crítico expuesto es el de Hidroituango, la central antioqueña ejecuta actualmente obras de poda del embalse para recuperar su cota máxima de diseño (420 m.s.n.m.), lo que incrementaría su capacidad en 1.066 TWh-año. Sin embargo, por culpa del tope regulatorio vigente, el proyecto solo pudo ofertar un aumento limitado a 0.8 TWh-año, dejando por fuera del mercado 0.266 TWh-año que hoy el sistema necesita con urgencia. Siga leyendo: “Tenemos que hacer más hidroeléctricas”: alcalde Federico Gutiérrez lanzó alerta ante riesgo de racionamiento Otro factor de riesgo es la volatilidad del mercado de combustibles, ya que la fórmula actual fijó el precio de escasez de marzo de 2026 en $803,7/kWh basándose en la cotización de finales de 2025. No obstante, para abril de 2026, este indicador trepó a los $1.006,9/kWh. Esa diferencia desincentiva la participación de plantas térmicas en la subasta de Cargo por Confiabilidad (CxC), porque los cálculos que determinan si es rentable participar están basados en un precio que ya no refleja la realidad del mercado. El ministro Palma pidió a la Creg que ajuste esos cálculos para que reflejen la volatilidad registrada en el primer trimestre de 2026, “la cual es de público conocimiento que dista mucho de los tenidos en cuenta para la apertura de la convocatoria”.

Clima extremo: Las alertas del Ideam y la NOAA

La urgencia del Ministerio de Minas y Energía responde a que los modelos meteorológicos internacionales rompieron todas las expectativas moderadas esta semana. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) proyecta, a partir de junio de 2026, un 95% de probabilidad de ocurrencia de El Niño. Lo peor es que existe una probabilidad de 1 entre 3 de que este evento clasifique como un “fuerte o muy fuerte El Niño” (cuando las anomalías de temperatura del mar superan los 2.0 °C), convirtiéndose en el más agresivo desde 1997. En el plano local, el Ideam disparó las alertas de forma conjunta con el Ministerio de Ambiente, liderado por la ministra encargada Irene Vélez Torres, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), bajo la dirección de Carlos Carrillo. La entidad elevó drásticamente las probabilidades de sentir los efectos severos en el trimestre mayo-junto-julio del 62% al 82%, proyectando un pico del 96% para el cierre del año. “Se descarta que vaya a ser un Niño moderado. En este momento, las dos probabilidades son fuerte o muy fuerte. Esto tiene implicaciones en la intensidad y en el tiempo... la condición de sequía se está exacerbando en todo el territorio”, alertó Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam. Entérese: En este mayo, en Medellín hace un calor 3,4 grados más intenso que el promedio habitual: ¿se adelantó El Niño? Además, las consecuencias físicas del cambio climático y la sequía ya se sienten con crudeza en las regiones Pacífica, Andina y Caribe. Por ejemplo, entre el 1 y el 14 de mayo de 2026, las alarmas activas por incendios se dispararon de 7 a 90 casos, concentrados en más de un 50% en la región Caribe. También se registraron temperatures récord en el Caribe, como en Valledupar donde se alcanzó los 38.4 °C y Santa Marta los 37.2 °C. Por su parte, San Andrés rompió su máximo histórico registrando 33.7 °C. Asimsimo, ciudades de la región Andina como Medellín, Bogotá y Barrancabermeja registraron alzas térmicas sostenidas de más de 4.4 °C por encima de sus promedios históricos. Quibdó (Pacífico) llegó a 34.4 °C, mientras que Yopal y Puerto Carreño (Orinoquía) reportaron incrementos de casi cuatro grados.

Lo que el gobierno le pidió a la Creg

El ministro Palma formalizó ante la Creg tres peticiones en la circular: -Primero, ajustar las restricciones regulatorias que impiden que plantas como Ituango oferten toda la energía firme que pueden entregar. Segundo, actualizar los cálculos del precio de escasez para que reflejen la volatilidad del mercado internacional del primer trimestre de 2026. -Tercero, ampliar la base de generadores habilitados para participar en la subasta de Cargo por Confiabilidad, de modo que el sistema pueda contar con más recursos durante los próximos periodos de sequía.

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