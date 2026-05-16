MinEnergía pidió medidas urgentes a la Creg para evitar apagón ante la inminente llegada de El Niño

Colombia no tiene garantizada la electricidad que necesita para los próximos dos años. Esa es la advertencia que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le hizo esta semana a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en una circular del 14 de mayo de 2026, en la que calificó la situación como “riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica”.
Hay dos detonantes en el ambiente, por un lado, una brecha entre la demanda proyectada y la energía firme disponible; y por otro lado, la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño, uno de los más intensos en décadas, golpee al país a partir de junio.
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El llamado del Gobierno, en la circular, busca sacudir la rigidez normativa justo cuando se adelanta la subasta de asignación de Obligaciones de Energía Firme (OEF) para el periodo entre el 1 de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030.