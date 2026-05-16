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Choque entre tren y autobús en Bangkok deja al menos ocho muertos y decenas de heridos

Una violenta colisión entre un tren de mercancías y un autobús en pleno centro de Bangkok desató un incendio y dejó escenas de pánico entre los testigos. Las autoridades investigan las causas del accidente.

  • El accidente entre un tren y un autobús provocó un incendio en una concurrida zona de Bangkok. FOTO: AFP.
    El accidente entre un tren y un autobús provocó un incendio en una concurrida zona de Bangkok. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 2 horas
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Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas este sábado en el centro de Bangkok, al chocar un tren de mercancías y un autobús, indicaron los servicios de emergencia tailandeses.

“Ocho personas murieron, y otras 35 resultaron heridas. El incendio ya está apagado, y estamos intentando encontrar los cadáveres”, indicó a la AFP el jefe de la policía de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

El accidente se produjo de tarde en un cruce muy concurrido del centro de la capital tailandesa.

En imágenes publicadas en redes sociales se ve el tren acercándose a una velocidad moderada a un paso a nivel, donde choca con el autobús, que ardió.

El incendio fue rápidamente apagado, y la zona acordonada para permitir el trabajo de los socorristas.

“Vi la colisión; las llamas se extendieron en cuestión de instantes. Estaba con mi hija, y nos fuimos de inmediato. No me atreví a darme la vuelta para ver si había víctimas”, dijo un testigo al canal público ThaiPBS.

Lea aquí: Una persona murió tras choque de camioneta contra una caseta en el Túnel de Oriente

“Mi coche estaba delante, cerca del paso a nivel. De repente oí un fuerte ruido y algo chocó contra mi auto, empujándolo. Luego vi el autobús atrapado contra el tren y llamas por todas partes. Estaba aterrado”, detalló otra persona, que se declaró “conmocionada”.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ordenó investigar las causas del accidente, según su oficina.

Los accidentes de transporte son relativamente frecuentes en Tailandia, por la aplicación a veces relajada de las normas de seguridad.

En enero, 32 personas murieron y decenas resultaron heridas al caer una grúa sobre un tren de pasajeros en el noreste del país.

En 2020, 18 personas murieron en el choque de un tren de mercancías con un autobús que llevaba a un grupo de personas a una fiesta religiosa.

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