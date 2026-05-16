Buscan a ciudadano francés desaparecido en el corregimiento El Aro, de Ituango

Las alertas de orden público se encendieron en Antioquia tras confirmarse la desaparición de Hamel Leo Thierry Florina, un joven de nacionalidad francesa que fue visto por última vez en el municipio de Ituango, una zona de constante monitoreo por su complejidad geográfica y la cercanía al proyecto Hidroituango.

De acuerdo con las autoridades departamentales, el último registro formal de su paradero se ubica en el corregimiento El Aro, un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado y de difícil acceso vial.

Aunque el cartel institucional fija la fecha oficial de desaparición el 14 de mayo de 2026, los detalles entregados por su familia revelan que el misterio alrededor de su paradero comenzó semanas atrás.

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La denuncia sobre la desaparición de Thierry Florina tomó fuerza gracias a los esfuerzos de su madre, la señora Paumier. Desde Francia, la mujer manifestó a las autoridades colombianas que perdió todo contacto con su hijo desde el pasado 16 de abril de 2026.

Según el testimonio de la madre, ambos sostenían una comunicación fluida y frecuente a través de mensajes de WhatsApp, hablando aproximadamente una vez por semana para reportar su estado y ruta de viaje.

Sin embargo, tras cumplirse un mes de absoluto silencio, la preocupación familiar escaló y obligó a interponer los recursos legales ante las entidades consulares y judiciales en Colombia.