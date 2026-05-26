Lo juegan combinado: Diomedes cumpliría 69 años este 26 de mayo, número favorito en loterías y chances

Este martes 26 de mayo de 2026, seguidores de Diomedes Díaz volvieron a compartir en redes sociales combinaciones numéricas inspiradas en la vida del cantante vallenato, quien habría cumplido 69 años. La práctica se ha repetido durante aniversarios de nacimiento y fallecimiento del artista y tiene presencia en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, donde los números relacionados con el llamado “Cacique de La Junta” circulan entre jugadores de chances y loterías. Lea también: ¿Bad Bunny hasta en la pizza? El reguetonero estará en Toy Story 5 Desde las primeras horas del día comenzaron a difundirse imágenes y recomendaciones sobre las cifras consideradas por algunos usuarios como los más populares para jugar durante la jornada. Aunque no existe garantía de obtener premios, seguidores del cantante aseguran que algunas de estas combinaciones ya han resultado ganadoras en sorteos anteriores. Entre los números más mencionados este 26 de mayo aparecen combinaciones relacionadas con la fecha de nacimiento, la edad que tendría actualmente y el año de su fallecimiento.

Diomedes Díaz cumpliría 69 años este 26 de mayo y sus seguidores lo recuerdan con números. FOTO: Colprensa

Los números más jugados por seguidores de Diomedes Díaz

Las cifras que más se repiten en publicaciones y conversaciones digitales son: 2605, 6911, 1957, 1108, 2669, 2212, 6957, 2013, 1269, 6913, 1612 y 2269. Algunas de estas combinaciones mezclan fechas importantes de la vida del cantante. El número 2669 reúne el 26 de mayo, día de su nacimiento, con los 69 años que habría cumplido en 2026. Por su parte, el 6913 relaciona esa edad con el año de su fallecimiento, ocurrido en 2013. El 2013 continúa siendo una de las cifras más jugadas en fechas conmemorativas relacionadas con el artista, mientras que el 1957 corresponde al año en que nació Diomedes Díaz en La Junta, La Guajira. Siga leyendo: ‘Dai Dai’ de Shakira rompe récords y se convierte en el video más visto de YouTube en 24 horas: superó 10 millones de reproducciones Otras combinaciones también tienen un significado especial para sus seguidores. El 2605 hace referencia al día y mes de nacimiento del cantante; el 2212 corresponde al 22 de diciembre, fecha de su muerte; y el 1612 alude al Día de la Virgen del Carmen, una de las devociones religiosas más conocidas del artista. El número 1108 también ha sido mencionado por seguidores del cantante y algunos lo relacionan con el número de su tumba. Además, combinaciones como 6957 y 1269 continúan circulando entre fanáticos que las asocian con momentos recordados de su trayectoria personal y musical.

Las combinaciones están relacionadas con fechas de nacimiento y muerte del artista vallenato. FOTO: Colprensa

Redes sociales mantienen vigente la tradición