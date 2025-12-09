x

El detalle navideño que promete atraer dinero y buena suerte en 2026

Una sencilla cinta roja en el árbol se ha convertido en un símbolo popular de prosperidad y protección para el nuevo año.

  La cinta roja es usada como símbolo de prosperidad en el árbol de Navidad. FOTO: Freepik.
    La cinta roja es usada como símbolo de prosperidad en el árbol de Navidad. FOTO: Freepik.
Andrea Lara
Andrea Lara
09 de diciembre de 2025
bookmark

Con la llegada de 2026, vuelven a tomar fuerza las tradiciones y rituales asociados con la prosperidad, la estabilidad y la buena fortuna. Uno de los más populares consiste en colocar un adorno específico en el árbol de Navidad como símbolo de abundancia para el nuevo año.

De acuerdo con creencias tradicionales y prácticas como el Feng Shui, se recomienda utilizar cintas rojas en la decoración del árbol. Este elemento, además de aportar un toque estético, es considerado por muchos como un amuleto de protección y prosperidad.

El color rojo ha sido históricamente asociado con la energía, la fuerza y la vitalidad. En distintas culturas también se le atribuye un valor protector frente a las malas energías, por lo que se suele usar como símbolo de renovación al cierre del año.

Quienes siguen estas tradiciones aseguran que la cinta roja simboliza la atracción de oportunidades económicas, la armonía en el hogar y el inicio de nuevos ciclos con una actitud positiva. Para potenciar su significado, se aconseja ubicarla en zonas visibles del árbol, especialmente cerca de las luces o en las ramas superiores, que representan crecimiento y proyección.

El rojo se ha convertido en una decoración infaltable para quienes siguen esta tradición. FOTO: Freepik.
El rojo se ha convertido en una decoración infaltable para quienes siguen esta tradición. FOTO: Freepik.

Aunque se trata de una práctica simbólica, muchas personas la adoptan cada diciembre como parte de sus rituales para comenzar el año con intención y optimismo.

