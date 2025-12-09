Estos son los partidos más caros del Mundial 2026 y uno de ellos es de Colombia, ¿lo pagaría?

Cuatro partidos del Mundial 2026 y uno de ellos de la fase de grupos de la competencia, que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, irrumpieron en el mercado de venta y reventa de entradas con precios que desafían la lógica. Le puede interesar: Ya hay reventa de entradas para el Mundial: ¿usted pagarían 500% más de precio oficial por ver Colombia vs. Portugal? El mercado primario y secundario de entradas para vivir esta cita mundialista clasificó a los partidos más caros con precios bastante elevados, enfocándose en la demanda generada por encuentros de alto perfil o importancia. Uno de ellos es el partido entre Colombia y Portugal, por fase de grupos, que figura en el cuarto lugar, con respecto a la siguiente lista de los encuentros más costosos, de más a menos, en los que se encuentran los enfrentamientos de las dos semifinales y la final.

La Selección Colombia quedó en el grupo K del Mundial 2026. FOTO: Selección Colombia y El Colombiano

El ranking de los partidos más caros del Mundial 2026

Final: USD 2.200 en adelante (superior a semifinales teniendo en cuenta la categoría-CAT). Esto alcanzando un precio de hasta 6.730 dólares.



La final, que se jugará en Nueva York, cuenta con las siguientes categorías (CAT1, cuesta 6.730 dólares; en CAT2, 4.210; en CAT3, 2.790; y en CAT4, 2.030 dólares). Semifinal 1: USD 2.200 en adelante. (8.419.048.18 pesos colombianos aproximadamente) Semifinal 2: USD 2.200 en adelante. Colombia vs. Portugal: En torno a USD 2.200 (precio estabilizado) El encuentro entre Colombia y Portugal, que se jugará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium, se ha consolidado como el cuarto evento más costoso del torneo, solo superado por las instancias decisivas. Según datos de The Athletic, el precio de reventa de este duelo ha superado los USD 2.000 y se ha estabilizado alrededor de los USD 2.200. Este valor lo ubica en la parte superior de un ranking dominado por la especulación y la alta demanda.

Jugadores de la Selección Colombia celebrando un gol en un partido amistoso. FOTO: Selección Colombia

El sorteo de la Copa Mundial fue el detonante de esta vertiginosa subida. Antes de que se confirmara el choque entre colombianos y portugueses, el boleto más económico para ese partido rondaba los USD 400, de acuerdo con ticketdata.com, citado por The Athletic. Este aumento representó un incremento del 514% respecto al valor previo al sorteo, situando la entrada en USD 2.189, según ticketdata.com. Según medios internacionales, la boletería para la final y se vendió completamente. Otros encuentros que también experimentaron grandes aumentos tras el sorteo incluyen el de Brasil vs. Escocia y los tres partidos de la fase de grupos de Argentina, según detalla The Athletic.

Factores clave y el mercado desregulado

Diversos elementos explican este fenómeno. El atractivo principal es el posible último Mundial de Cristiano Ronaldo y el reencuentro con James Rodríguez, lo que ha generado un interés excepcional, tal como señala The Athletic. Además, la presencia de figuras como Luis Díaz eleva el atractivo del partido. Otro factor crucial es la dinámica del mercado secundario en Estados Unidos y Canadá, donde la reventa está desregulada, a diferencia de México. Plataformas como StubHub y SeatGeek permiten la libre fijación de precios por parte de los vendedores.