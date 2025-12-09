Paisas venció a Cimarrones y es el bicampeón de la Liga Profesional de Baloncesto

Con un cuarto tiempo perfecto, en el que logró un 20-0 en el arranque para remontar la ventaja que tenía Cimarrones, el equipo local, Paisas se coronó bicampeón al ganar 69-81 en la caldera de Quibdó.
Como se esperaba el local aprovechó el clima, el público, la humedad y el talento para exigir a Paisas que a pesar del esfuerzo no podía igualar o superar a los anfitriones que ganaron los dos primeros tiempos con parciales de 19-13 y 25-21. Ya en el tercer tiempo los antioqueños lograron superarlos 16-18 y en el definitivo cuarto tiempo ganaron 9-29 para consolidar el 3-0 final y la corona.
Es un nuevo título para Paisas, segundo del año, que lo deja como rey absoluto de la temporada 2025, ya que ganó el primer semestre y ahora el segundo, ambos de manera contundente 3-0 ante Caimanes del Llano y Cimarrones de Chocó, respectivamente.