Fuga de agua en el Louvre dañó cientos de libros históricos, ¿qué está pasando en el museo más importante de Francia?

Una filtración de agua en el Museo del Louvre causó daños a cientos de libros históricos y volvió a encender las alertas por las fallas estructurales del recinto en París.

    El Museo del Louvre enfrenta nuevos problemas por fallas en su infraestructura. FOTO: AFP.
Andrea Lara
09 de diciembre de 2025
bookmark

Una fuga de agua en el Museo del Louvre, en París, provocó daños en entre 300 y 400 libros históricos, lo que vuelve a poner al museo más visitado del mundo bajo el foco por sus problemas de infraestructura.

Conozca: Robo de joyas en el Louvre: dos detenidos imputados y tres liberados

Según informó un portavoz del museo, la filtración ocurrió el pasado 26 de noviembre, cuando se abrió de manera accidental una válvula perteneciente a un sistema de plomería que ya no estaba en uso. Este sistema había sido desconectado meses atrás y está previsto que sea reemplazado dentro del plan de renovación que comenzará en septiembre de 2026.

Los libros afectados, que datan de finales del siglo XIX y comienzos del XX, están relacionados con estudios de egiptología y documentación científica. Aunque son consultados por el público, el museo aclaró que no se trata de ejemplares únicos.

Incidente en el Louvre genera preocupación por el estado de sus instalaciones. FOTO: AFP.
Incidente en el Louvre genera preocupación por el estado de sus instalaciones. FOTO: AFP.

Las obras serán sometidas a procesos de secado y restauración antes de regresar a las estanterías. Las autoridades indicaron que no se esperan daños permanentes.

Lea también: Se durmieron en los laureles: informe revela las falencias que permitieron el robo del Louvre

El incidente ocurre semanas después del robo ocurrido el 19 de octubre, cuando delincuentes ingresaron a la Galería de Apolo y sustrajeron joyas históricas valoradas en más de 100 millones de dólares, lo que dejó en evidencia fallas de seguridad en el museo.

Además, el Louvre reconoció problemas estructurales derivados de su antigüedad —parte del complejo data del siglo XII—, en medio de un proceso de modernización. Como parte de este plan, el museo anunció un aumento en el precio de las entradas para visitantes fuera del Espacio Económico Europeo a partir de enero de 2026, con el objetivo de financiar mejoras en su infraestructura.

