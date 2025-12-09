El increíble impacto de Lionel Messi en la MLS

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse el pasado sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

La joven y ambiciosa franquicia copropiedad de David Beckham disfrutó de su noche más soñada frente a su público del Chase Stadium, en la que los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba emprendieron la retirada con un último trofeo bajo el brazo.

“Estoy feliz porque era un objetivo importante para nosotros, ser campeones de la MLS y festejarlo de local con la gente de Miami”, reconoció Messi, quien sigue impactando con sus cifras a la edad de 38 años.

El triunfo culmina el ascenso de un equipo que, a la llegada de Messi a mediados de 2023, se encontraba en lo más bajo de la tabla y sin un solo trofeo en su vitrina.

Messi llegó el 15 de julio de 2023 y puso a la MLS en el mapa global: llevó al último equipo de la Liga a ganar 4 títulos (Leagues Cup-2023, MLS Supporters’ Shield-2024, Conferencia Este de la MLS-2025, Major League Soccer-2025).

Según cifras de Forbes, MLS, Sportico, CNN y ESPN, el argentino ayudó a duplicó el valor del Inter Miami de US$600 millones a US$1.200 millones, elevó los ingresos de la MLS de US$60 a US$190 millones, impulsó un 416% los patrocinios del Inter y un 133% los de la Liga, generó US$200 millones en venta de camisetas; aumentó 1.440% los seguidores del Inter, elevó Apple TV de 110.000 a 11 millones de suscriptores, subió 15% el turismo en Miami; aumentó 121% la audiencia de la MLS, llenó todos los estadios visitantes, motivó que 53% de los niños quieran jugar fútbol, aceleró la construcción de canchas, proyectó el valor del club a US$2.000 millones con el Freedom Park y renovó contrato hasta 2028.