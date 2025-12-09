x

El increíble impacto de Lionel Messi en la MLS

El astro argentino llegó a Miami y revolucionó el fútbol de Estados Unidos con importantes cifras. Acaba de salir campeón de la MLS.

  • Messi, el hombre más ovacionado en el Inter de Miami. FOTO: GETTY
  • A donde ha ido, Lionel Messi siempre ha salido campeón. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
09 de diciembre de 2025
bookmark

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse el pasado sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

La joven y ambiciosa franquicia copropiedad de David Beckham disfrutó de su noche más soñada frente a su público del Chase Stadium, en la que los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba emprendieron la retirada con un último trofeo bajo el brazo.

“Estoy feliz porque era un objetivo importante para nosotros, ser campeones de la MLS y festejarlo de local con la gente de Miami”, reconoció Messi, quien sigue impactando con sus cifras a la edad de 38 años.

El triunfo culmina el ascenso de un equipo que, a la llegada de Messi a mediados de 2023, se encontraba en lo más bajo de la tabla y sin un solo trofeo en su vitrina.

Lea: ¡Confirmado! Lionel Messi jugará en el Atanasio en enero: acá todos los detalles

Messi llegó el 15 de julio de 2023 y puso a la MLS en el mapa global: llevó al último equipo de la Liga a ganar 4 títulos (Leagues Cup-2023, MLS Supporters’ Shield-2024, Conferencia Este de la MLS-2025, Major League Soccer-2025).

Según cifras de Forbes, MLS, Sportico, CNN y ESPN, el argentino ayudó a duplicó el valor del Inter Miami de US$600 millones a US$1.200 millones, elevó los ingresos de la MLS de US$60 a US$190 millones, impulsó un 416% los patrocinios del Inter y un 133% los de la Liga, generó US$200 millones en venta de camisetas; aumentó 1.440% los seguidores del Inter, elevó Apple TV de 110.000 a 11 millones de suscriptores, subió 15% el turismo en Miami; aumentó 121% la audiencia de la MLS, llenó todos los estadios visitantes, motivó que 53% de los niños quieran jugar fútbol, aceleró la construcción de canchas, proyectó el valor del club a US$2.000 millones con el Freedom Park y renovó contrato hasta 2028.

A donde ha ido, Lionel Messi siempre ha salido campeón. FOTO: GETTY
Messi agrandó el palmarés individual más exuberante del fútbol al conquistar la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el Paris Saint-Germain.

El aargentino ya dominaba la MLS a título individual, con los premios de MVP (Jugador Más Valioso) y Bota de Oro, y su talento único sigue marcando diferencias a sólo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, en la que aún no ha confirmado su presencia.

El pasado sábado no necesitó hacerse presente en el marcador para ser elegido MVP de la final y cobrarse cuentas pendientes con el alemán Thomas Müller, actual líder de Vancouver e integrante de la Alemania que batió a Argentina en la final del Mundial de 2014.

Con ocho minutos de juego, Messi dejó atrás a dos rivales en el medio campo con un formidable eslalon que desencadenó la jugada del primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta.

A los Whitecaps les costó encajar el golpe pero empató con un disparo del canadiense Ali Ahmed en el 60 y pudo adelantarse poco después en una jugada con tres remates al palo.

Pero Vancouver dejó con vida al Inter y Messi se lo hizo pagar en el 71 al robarle la pelota al paraguayo Andrés Cubas y dar un pase filtrado para el segundo gol de su compatriota Rodrigo De Paul, la última adquisición de Miami.

El estadio del Inter, que tenía la localía por su mejor resultado en la fase regular, entró en éxtasis cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el también argentino Tadeo Allende en el 90+6.

El gol definitivo desató todas las emociones dentro del césped y aledaños, donde Beckham seguía el partido de pie con su esposa Victoria intentando tranquilizarlo.

“Lo conseguimos. No hay mejor manera de que se puedan retirar, festejando, consiguiendo un título más. Obviamente los voy a extrañar muchísimo”, dijo Messi sobre sus acompañantes en esta aventura americana.

Este triunfo permitirá al Inter inaugurar su nuevo estadio el año que viene como monarcas de la MLS, un estatus que no sacia las ambiciones de sus dueños ni del propio Messi.

“Lo importante es que este club esté entre los grandes de América, que pueda competir en todas las competiciones”, subrayó el crack de Rosario, que acaba de comprometerse a vestir de rosa hasta 2028.

Le puede interesar: El Mundial 2026 ya cuenta con 7 de los 8 campeones clasificados, ¿qué tan difícil es que vuelvan a ganar?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuánto aumentó el valor del Inter Miami tras la llegada de Messi?
El valor del Inter Miami se duplicó, pasando de US$600 millones a **US$1.200 millones**. Este aumento se debe a la espectacular alza en ingresos, patrocinios, y la proyección de un nuevo estadio, el Freedom Park.
¿Cuántos títulos ha ganado Lionel Messi con el Inter Miami?
esde su llegada en julio de 2023, Messi ha ganado cuatro títulos con el Inter Miami: la Leagues Cup 2023 y, en el ciclo del artículo, la MLS Supporters’ Shield 2024, la Conferencia Este de la MLS 2025 y la Major League Soccer 2025.
¿Cómo se dispararon los suscriptores de Apple TV con la llegada de Messi?
El número de suscriptores al servicio de transmisión de la MLS por Apple TV se disparó drásticamente, aumentando de 110.000 a 11 millones de abonados. Esto representa un aumento de 1.440%, mostrando el poder del fenómeno Messi.

