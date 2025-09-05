Demi Moore respalda a la esposa de Bruce Willis tras críticas por cómo ha cuidado al actor,

La actriz Demi Moore expresó públicamente su apoyo a Emma Heming, actual esposa de Bruce Willis, tras las críticas que ha recibido por la manera en que ha gestionado el cuidado del actor, diagnosticado desde 2022 con afasia y demencia frontotemporal. En una entrevista con Oprah Winfrey, Moore aseguró sentir “mucha compasión” por Heming y resaltó que su labor en estos tres años ha sido “magistral”. En contexto: ¿Qué es la demencia frontotemporal, la enfermedad que sufre el actor Bruce Willis? El deterioro progresivo de la salud de Willis ha transformado la vida de toda la familia. Heming, con quien el actor lleva 16 años de matrimonio, ha estado al frente de su cuidado diario, lo que implicó decisiones difíciles como trasladarlo a una vivienda de una sola planta con atención profesional permanente. La medida, que buscaba garantizar un entorno seguro y sereno, fue aplaudida por algunos especialistas, pero también desató una oleada de críticas en redes sociales.

Una voz en defensa de Emma Heming

Ante la polémica, Demi Moore decidió pronunciarse para reconocer la labor de la actual esposa de Willis. “Emma tuvo que esforzarse mucho para comprenderlo todo. Y lo más hermoso, y ella lo menciona en el libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican tiempo a asegurarse de estar bien, no podrán ayudar a nadie más”, señaló la actriz, quien estuvo casada con Willis entre 1987 y 2000 y es madre de tres de sus hijas: Rumer, Scout y Tallulah.

Moore también habló de lo duro que resulta ver a su exmarido, un hombre enérgico y vital en el pasado, enfrentarse a la fragilidad de la enfermedad. “Es difícil ver a alguien que era tan vibrante y fuerte cambiar tanto. Emma, siendo una mujer joven, nadie podría haber previsto el desenlace de esta situación, y creo que ha hecho un trabajo magistral. Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto”, añadió en la conversación con Winfrey.

La experiencia de cuidar en la adversidad

Emma Heming ha compartido públicamente lo que significa acompañar a alguien con una condición degenerativa, incluso escribiendo un libro dirigido a otros cuidadores. En entrevistas recientes, explicó que trasladar a Willis a una residencia o a una casa más adecuada ha sido una de las decisiones más difíciles de su vida, pero necesaria para garantizarle tranquilidad y cuidados especializados las 24 horas. En sus propias palabras, los cuidadores suelen ser “juzgados rápida e injustamente” por quienes no han pasado por una situación semejante. Cada familia enfrenta la enfermedad de manera distinta, subrayó, y el bienestar del paciente depende de un delicado equilibrio entre apoyo emocional y atención profesional.