Cuidados y cuidadores: recomendaciones para acompañar a las personas con alzhéimer

El alzhéimer no solo apaga recuerdos, también transforma silenciosamente la vida de quienes cuidan, pues cada olvido, cada gesto de dependencia y cada cambio de ánimo se convierten en un peso compartido por toda la familia. Según la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, cerca del 70% de los costos recaen directamente en los hogares, lo que convierte a esta enfermedad en una prueba doble: luchar contra la pérdida progresiva del paciente y enfrentar el impacto emocional, físico y financiero que soportan sus cuidadores.
En Medellín, el Hospital San Vicente Fundación ha sido testigo de esa realidad. En los últimos tres años ha acompañado a 348 pacientes con alzhéimer y a sus familias en un proceso que va más allá de la medicina. Consiste en brindar herramientas para que el cuidado no se convierta en un camino de desgaste, sino en un ejercicio compartido y sostenible. “Uno de los principales riesgos es el síndrome del cuidador quemado. El agotamiento físico y mental puede pasar inadvertido, pero termina por afectar la salud y la capacidad de acompañar al paciente”, advierte el doctor Francisco García Jiménez, neurólogo y líder de la Unidad de Neurociencias del hospital.