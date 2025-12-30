x

Infantino justifica precios de boletería 5 veces más caros para el Mundial de 2026 ante una demanda récord

Pese a las recientes críticas por los elevados costos en la boletería del Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, Infantino confirmó que la venta ha sido todo un éxito y gracias a esto se sostiene el fútbol en todo el mundo.

    Gianni Infantino defiende el éxito en la boletería del Mundial, pese a recientes críticas por los elevados precios. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 11 horas
El presidente de la Federación Internacional de Fútbol (Fifa), Gianni Infantino, defendió este lunes en Dubái los controvertidos precios de las entradas del Mundial 2026, revelando que los organizadores habían tenido un récord de 150 millones de solicitudes en las últimas dos semanas.

Infantino intervino en la World Sports Summit de la ciudad emiratí y subrayó que los ingresos obtenidos por la cita del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México servirán para inversiones cruciales en el fútbol mundial.

“En los últimos días han visto probablemente que hay mucho debate sobre las entradas y sus precios. Tenemos seis, siete millones de entradas a la venta y empezamos hace dos semanas. Les puedo decir que en solo dos semanas, en quince días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas. Esto demuestra el poder que tiene el Mundial”, se enorgulleció.

Infantino precisó que la mayoría de solicitudes provenían de Estados Unidos, seguido de Alemania y Reino Unido.

“Es una absoluta locura”, continuó. “Y lo que es importante y crucial: los ingresos que se generan con esto regresan a este deporte en todo el mundo. La Fifa es la única organización en el mundo que financia el fútbol en todo el planeta. Sin la Fifa no habría fútbol en 150 países. Hay fútbol porque gracias a esos ingresos que generamos con el Mundial podemos reinvertirlo en todo el mundo”, insistió.

La asociación de hinchas Football Supporters Europe (FSE) ha estado entre las más críticas con el precio de las entradas del Mundial 2026, destacando que costarán casi cinco veces más que las del Mundial de 2022 en Qatar.

