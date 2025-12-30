Un militar murió y dos más resultaron heridos tras accidente con pieza de artillería en el Norte de Antioquia

La Séptima División del Ejército Nacional confirmó que el lunes, 29 de diciembre, un accidente ocurrido durante una actividad militar cobró la vida de un soldado y dejó dos más heridos en el sector de Llanos de Cuivá, Norte de Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cuando soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 10 realizaban labores con una pieza de artillería en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4.

Durante la actividad, se habría presentado una falla en el equipo, lo que desencadenó el accidente. Los tres uniformados lesionados fueron evacuados de inmediato al hospital del municipio de Yarumal.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán llegó sin signos vitales al centro asistencial. Los otros dos militares fueron trasladados posteriormente por vía aérea, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a un centro médico en Rionegro, donde permanecen bajo atención especializada.

Tras lo ocurrido, el Ejército Nacional ordenó el desplazamiento de una comisión inspectora al lugar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó el accidente, además de adelantar las investigaciones correspondientes. Asimismo, se activó un equipo interdisciplinario de apoyo psicosocial para acompañar a los familiares del uniformado fallecido y al personal herido.

El Ejército envió un mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que continuará brindando acompañamiento a los afectados durante el proceso.