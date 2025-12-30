x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Revelan las causas del incendio que consumió la sede de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Los uniformados que se encontraban en las instalaciones lograron evacuar a tiempo y no se registraron heridos.

  • Emergencia tras incendio en el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. FOTO: Captura de video
    Emergencia tras incendio en el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. FOTO: Captura de video
Colprensa
hace 12 horas
bookmark

Las llamas encendieron todas las alarmas en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ubicado en la calle 41 con carrera 11 del centro de la ciudad, tras registrarse un incendio hacia las 11:40 de la noche de este lunes, 29 de diciembre.

Según informó la misma Policía, apenas se detectó la emergencia en el tercer piso del edificio, donde se ubican los alojamientos de descanso de los uniformados, se puso en marcha el plan de contingencia por incendio, lo que permitió evacuar de manera preventiva y ordenada al personal que se encontraba en el lugar. De forma simultánea, se solicitó el apoyo de los organismos de socorro, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del comando.

Se presentó, al parecer, un cortocircuito que inicia una conflagración, lo que lleva a que se activen todos los protocolos de contingencia y evacuación, garantizando que el personal se ubique en un sitio seguro”, expresó el coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga, tras algunos minutos de intenso trabajo, logró contener el fuego y evitar que se siguiera propagando. Posteriormente, se adelantaron labores de enfriamiento en la zona afectada.

Entérese: Motociclista falleció, al parecer, calcinado, después de chocar contra un tractocamión en la vía a Caucasia

Afortunadamente, el balance del incendio no dejó personas heridas, aunque sí se registraron daños materiales que aún están siendo evaluados por la institución.

“No tenemos ningún herido grave ni en ninguna circunstancia. Agradecemos el apoyo del Cuerpo de Bomberos por contener el fuego y evitar daños que pudieron haber sido mayores”, concluyó el vocero de la Policía.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Procuraduría asumió casos de presunto acoso sexual tras disturbios en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Temas recomendados

Policía
Emergencias
Incendios
Estaciones de servicio
tragedia
conflagración
Actualización
Bucaramanga
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida