Revelan las causas del incendio que consumió la sede de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

Las llamas encendieron todas las alarmas en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ubicado en la calle 41 con carrera 11 del centro de la ciudad, tras registrarse un incendio hacia las 11:40 de la noche de este lunes, 29 de diciembre.

Según informó la misma Policía, apenas se detectó la emergencia en el tercer piso del edificio, donde se ubican los alojamientos de descanso de los uniformados, se puso en marcha el plan de contingencia por incendio, lo que permitió evacuar de manera preventiva y ordenada al personal que se encontraba en el lugar. De forma simultánea, se solicitó el apoyo de los organismos de socorro, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas del comando.

“Se presentó, al parecer, un cortocircuito que inicia una conflagración, lo que lleva a que se activen todos los protocolos de contingencia y evacuación, garantizando que el personal se ubique en un sitio seguro”, expresó el coronel Misael Quiroga Morales, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.