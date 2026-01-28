Cuidado: trasnocharse aumenta un 16 % el riesgo de infarto, alerta la ciencia

Los adultos de mediana edad –especialmente las mujeres– suelen ser los grupos poblacionales que se sienten más activos durante la noche. Ahora, un estudio muestra que este estilo de vida puede estar relacionado con una peor salud cardiaca. Algunos hábitos diferenciales como el consumo de tabaco, la dieta o la falta de sueño son factores asociados que podrían estar detrás de este fenómeno.
