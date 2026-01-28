x

Cuidado: trasnocharse aumenta un 16 % el riesgo de infarto, alerta la ciencia

¿Es usted una persona nocturna? La ciencia advierte que trasnochar aumenta un 16% el riesgo de infarto. Conozca por qué su reloj biológico podría estar afectando su corazón y cómo protegerse.

  • Según este estudio, las personas con hábitos nocturnos suelen tener los peores puntajes cardíacos. Foto: Agencia Sinc
    Según este estudio, las personas con hábitos nocturnos suelen tener los peores puntajes cardíacos. Foto: Agencia Sinc
hace 3 horas
bookmark

Los adultos de mediana edad –especialmente las mujeres– suelen ser los grupos poblacionales que se sienten más activos durante la noche. Ahora, un estudio muestra que este estilo de vida puede estar relacionado con una peor salud cardiaca. Algunos hábitos diferenciales como el consumo de tabaco, la dieta o la falta de sueño son factores asociados que podrían estar detrás de este fenómeno.

Siga leyendo: En Medellín se logró un hito médico para Colombia: realizaron dos implantes de corazón artificial en un solo día

El impacto de los ritmos circadianos en el riesgo cardiovascular

La investigación, publicada en la revista The Journal of the American Heart Association, revisó los datos de más de 300 mil adultos de una edad media de 57 años que participaron en una investigación del Biobanco del Reino Unido para evaluar cómo los estados de vigilia influyen en el riesgo cardiovascular.

Durante su iniciativa, descubrieron que el 8 % de los participantes eran personas nocturnas. Se caracterizaban por acostarse tarde –a las 2:00 de la mañana– y poseer un pico de actividad máxima durante la noche.

Mientras tanto, el 24 % de los sujetos se consideraban ‘matutinos’ y el 67 % se clasificaban de ritmo circadiano intermedio, es decir, que no estaban seguros de ello o que no se consideraban personas noctámbulas ni diurnas.

Los 8 factores clave para una buena salud cardiaca

Para medir la salud cardiovascular se utilizaron los parámetros ‘Life´s Essential 8’ de la Asociación Americana del Corazón que tienen en cuenta los hábitos y factores asociados a una correcta salud cardiaca.

Entre ellos se incluyen la dieta, la actividad física regular, la buena calidad del sueño, no fumar, así como un peso saludable, niveles de colesterol bajo control y valores de azúcar en sangre y presión arterial óptimos.

El análisis descubrió que las personas nocturnas poseen una peor salud cardiovascular en el 79 % de los casos y cuentan con un 16 % más de riesgo de tener un infarto o accidente cerebrovascular frente a aquellos con ritmos circadianos intermedios.

Lea aquí: En los últimos 30 años, las muertes por enfermedades cardiovasculares han aumentado un 46 %, ¿por qué?

Asimismo, el estudio resaltó que las personas nocturnas con una peor salud cardiovascular fueron más mujeres que hombres, y que gran parte del riesgo de enfermedad cardiaca en personas noctámbulas se debía a hábitos perjudiciales adicionales como el tabaco o la falta de sueño.

Según cuenta la autora principal del estudio e investigadora de la Universidad de Harvard (EE. UU.), Sina Kianersi, las personas nocturnas suelen tener una desalineación circadiana que impide que su reloj biológico pueda ajustarse con el ciclo natural de luz del día a la noche o sus horarios diarios típicos.

