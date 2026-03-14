DIM se ilusiona con el regreso de Baldomero para buscar victoria ante Jaguares, ¿cómo le ha ido en Montería?

Es una de las figuras del Medellín, pero no ha podido jugar ningún partido en lo que va de 2026. En el segundo semestre del año pasado, cuando el DIM fue considerado como el mejor equipo de la temporada, el volante vallecaucano Baldomero Perlaza jugó un papel determinante. El tulueño, de 33 años, era el titular indiscutido en el mediocampo junto al juvenil Halam Loboa. Ambos futbolistas se complementaban. Baldomero, por lo general, era el jugador que se proyectaba al ataque y, desde atrás, llegaba pisando el área para definir o dar el pase a un atacante para que marcara gol.

La estadística lo respalda. Perlaza, que llegó al Medellín a inicios de 2024, después de tener un paso lleno de altibajos por el balompié argentino, suma once celebraciones con el Poderoso en los 103 encuentros que ha disputado con esa camiseta. Además, el jugador que en algún momento estuvo en la Selección Colombia ha dado seis asistencias. Además, también aporta en la fase defensiva. Perlaza es alto: mide 1,87 metros. Por eso, cuando los equipos rivales atacaban al Rey de Corazones, dirigido por Alejandro Restrepo, solía bajar para ayudar a defender y, si la acción era un tiro de esquina en contra, servía para intentar despejar el balón y alejar el peligro.

¿Por qué Baldomero Perlaza ha estado ausente?

El DIM debutó en el Apertura de la Liga colombiana el 18 de enero, cuando visitó al Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital de Nariño, en un encuentro que terminaron perdiendo 1-0 con un penalti dudoso. El día anterior, el 17 de enero, el cuadro rojo confirmó que el futbolista Baldomero Perlaza había sufrido una lesión que lo privaba de empezar el campeonato. De acuerdo con lo que informó el club, el futbolista sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de una de sus piernas, por lo que no pudo empezar competencias. Su ausencia fue una baja sensible para la idea de juego de Alejandro Restrepo y, aunque Didier Moreno llegó desde el Junior de Barranquilla para ser capitán rojo y ocupar esa posición, no ha rendido igual.

Por el momento, en el rentado local, el Rey de Corazones se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones con 7 unidades, producto de una victoria (3-1 ante Cúcuta), cuatro empates (1-1 ante Pereira, 2-2 frente a Tolima, 0-0 con Millonarios y 2-2 con Llaneros), así como cuatro derrotas (1-0 ante Pasto, 3-1 frente a Cali, 1-2 contra Inter de Bogotá y 1-2 frente al Atlético Bucaramanga). En los nueve encuentros que han disputado los rojos, suman 11 tantos anotados. Sin embargo, han recibido 14 dianas: eso denota un poco de falta de equilibrio en la mitad de la cancha y en la parte defensiva. Por eso, el regreso de Baldomero Perlaza, quien durante la semana pasada entrenó con el plantel profesional del DIM con normalidad y estuvo entre los convocados por Alejandro Restrepo para el duelo de vuelta de la tercera ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, podría ser importante.

¿Cuáles son las cuentas del DIM para clasificar?

Este domingo, el Medellín visitará a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería (6:20 p. m.), en el duelo válido por la fecha 11 del rentado local. En la capital de Córdoba, el cuadro rojo inicia una “maratón” buscando sumar los puntos que le permitan meterse en los cuadrangulares semifinales. Al Equipo del Pueblo le restan disputar 30 unidades (10 encuentros) en el Apertura. Con base en lo que ocurrió el semestre pasado, el umbral para ingresar a los cuadrangulares está entre 29 y 30 puntos. El Medellín, por ahora, tiene siete. Eso lo obliga a tener un rendimiento casi perfecto en lo que le resta del rentado. Haciendo un cálculo simple, el Medellín tiene que ganar ocho de los diez encuentros que le restan en la Liga colombiana para poder superar el umbral de las 30 unidades —si lo consigue llegaría a 31 puntos—.

Otra opción que tiene el Poderoso, al que le restan encuentros contra rivales complicados como Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, América de Cali, Once Caldas y Atlético Nacional, sería ganar siete encuentros y empatar los otros dos, con lo que llegaría a 23 puntos, que lo llevarían a sumar 30.

¿Cómo le ha ido al DIM en Montería?

El inicio del camino del cuadro rojo para poder meterse en las semifinales de la Liga y, al mismo tiempo, procurar hacer una buena presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que se clasificó después de superar las dos rondas previas de clasificación, empieza en Montería, una plaza complicada. En esa ciudad, por el clima caliente y la humedad, es complejo jugar. Jaguares, que ascendió este año a la primera división del fútbol colombiano después de ser campeón de la B, teniendo casi un rendimiento perfecto en 2025, ha tenido un inicio agridulce en la A. A pesar de que han ganado tres encuentros (1-0 contra el Deportivo Cali, 1-0 ante el Deportivo Pereira y 3-1 contra Santa Fe —sí, todos de local—), apenas aparecen en el puesto 15 de la tabla de posiciones con diez unidades. ¿El motivo? Los cordobeses también empataron un encuentro (1-1 contra el Once Caldas), mientras que perdieron los seis restantes que jugaron. Las derrotas fueron contra Internacional de Bogotá (2-3), Boyacá Chicó (5-0), América de Cali (3-0), Junior de Barranquilla (0-2), Fortaleza (2-1) y Llaneros (2-0). Por eso, el encuentro que se disputa este fin de semana no será fácil. Los felinos querrán darle una alegría a sus aficionados —por lo general las tribunas se ven abarrotadas— ante el Medellín en el duelo de la undécima fecha. Entre tanto, el cuadro antioqueño buscará su segunda victoria en el Apertura. Lo harán en un estadio en el que no juegan por Liga desde el 7 de abril de 2024, cuando visitaron a Jaguares en el juego válido por la fecha 15 de la Liga-I de ese año. En aquella oportunidad el encuentro terminó igualado a dos tantos. Por el Medellín marcaron Diego Moreno y Léyser Chaverra, que podrían ser titulares este fin de semana. Por el elenco cordobés celebró Wilson Morelo.