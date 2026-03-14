DIM se ilusiona con el regreso de Baldomero para buscar victoria ante Jaguares, ¿cómo le ha ido en Montería?

Es una de las figuras del Medellín, pero no ha podido jugar ningún partido en lo que va de 2026. En el segundo semestre del año pasado, cuando el DIM fue considerado como el mejor equipo de la temporada, el volante vallecaucano Baldomero Perlaza jugó un papel determinante.
El tulueño, de 33 años, era el titular indiscutido en el mediocampo junto al juvenil Halam Loboa. Ambos futbolistas se complementaban. Baldomero, por lo general, era el jugador que se proyectaba al ataque y, desde atrás, llegaba pisando el área para definir o dar el pase a un atacante para que marcara gol.