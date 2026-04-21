Belleza masculina al límite: el influencer Clavicular y su peligrosa dedicación al Looksmaxxing

El pasado martes, el influencer Braden Peters, conocido como Clavicular, transmitía en directo desde un centro comercial de Miami cuando empezó a dar señales de que algo iba mal.
Sus ojos no lograban mantenerse abiertos. La cabeza le caía. “Hago lo que puedo, pero estoy destruido”, alcanzó a decir. Uno de sus acompañantes le ofreció una pastilla de Adderall, pero segundos después la transmisión se cortó. Poco más tarde, imágenes publicadas en redes mostraban cómo lo llevaban en brazos hasta un coche. Esa noche ingresó al Hospital Jackson Memorial de Miami.