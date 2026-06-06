Rusia envió a prisión a Obando Ourbano, colombiano acusado de haber intentado trabajar como mercenario en Ucrania

Un tribunal de San Petersburgo anunció este sábado 6 de junio la puesta en prisión preventiva de un colombiano, acusado de haber “intentado participar como mercenario” en el conflicto de Ucrania, del lado de las fuerzas de Kiev.

Le puede interesar: ¿Falla humana o del tren de aterrizaje? Boeing de Lufthansa se desplomó en pleno aeropuerto y dejó varios heridos

Obando Ourbano, “actuando de forma ilegal y deliberada, con el fin de obtener una remuneración material, intentó participar como mercenario en la operación militar especial junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania”, indicó un comunicado del tribunal del distrito de Primorski de San Petersburgo, utilizando el término oficial en Rusia para referirse al conflicto en Ucrania.

Según los datos de la investigación citados en este comunicado, Obando Ourbano, que no tiene nacionalidad rusa ni ucraniana, habría estado en contacto con reclutadores de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de TikTok mientras no se encontraba en territorio ruso.

El tribunal afirmó que fue detenido, antes de poder llevar a cabo su plan, el 12 de marzo por un agente de aduanas del aeropuerto de Pulkovo, al sur de San Petersburgo, y acusado el viernes.