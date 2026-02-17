Elecciones 2026: así será el orden de lectura de los resultados para Congreso y consultas

En las últimas horas se dio a conocer el orden en que se llevará a cabo el preconteo de las elecciones del 8 de marzo. Primero se darán los resultados de las consultas presidenciales, luego los del Senado y, finalmente, los de la Cámara de Representantes. Así lo informó el registrador nacional, Hernán Penagos, en una rueda de prensa al explicar el protocolo que se aplicará durante la jornada. “De manera como se van a procesar y apuntar o hacer el escrutinio de mesa en las elecciones del 8 de marzo es el siguiente: primero las consultas, en segundo lugar Senado de la República y en tercer lugar Cámara de Representantes”, indicó el funcionario.

Penagos señaló que esta metodología busca garantizar una entrega progresiva de la información a lo largo del día. Además, precisó que, una vez concluya el preconteo, la ciudadanía podrá conocer los resultados completos de la jornada electoral. “Esto quiero decirlo, digamos un poco reiterarlo, porque en esa forma es como también van a recibir ustedes los resultados preliminares por lo que se conoce aquí como preconteo”, señaló. Asimismo, explicó que, una vez avance el proceso, esta metodología permitirá que se den los resultados finales de cada escrutinio de una manera más “rápida”. “Luego, mucho más rápido encontrarán los resultados finales de la consulta y, en segundo lugar, los del Senado y luego los de la Cámara. Esa es, digamos, la forma como se ha distribuido, la manera como se van a procesar”, aseguró Penagos.