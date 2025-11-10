“Un reinado debe basarse 100 % en la misión social”: señorita Colombia, la paisa Catalina Duque Abréu, rumbo a Miss Internacional

Desde que en octubre de 2024 conversamos con Catalina Duque Abréu, en ese momento Señorita Antioquia y quien nos representaría en el Concurso Nacional de la Belleza (CNB), ella tenía claro que los reinados habían perdido la fuerza que tenían años atrás. Pero contra todo y contra todos ha querido cambiar esa imagen y priorizar la labor social que una Miss puede ejercer: “Porque para ponerse maquillaje y tacones cualquiera puede hacerlo y hay muchos concursos y muchas plataformas, pero realmente construir país y ayudar a ser un ejemplo positivo hoy en día me parece que es lo interesante de este concurso”, nos dijo en su momento.
Tras ganar el Señorita Colombia –tras 28 años de sequía para Antioquia– Catalina se ha dedicado a recorrer el país y a hacer su aporte en la construcción de una mejor sociedad en diversas áreas. Eso es lo que va a presentar además en Miss Internacional, un concurso que también se enfoca en la labor altruista de las candidatas en sus respectivos países.
Catalina viaja este 10 de noviembre a Japón, sede del concurso que elegirá ganadora el 27 de noviembre. No alcanzará a coronar a su sucesora en Cartagena, pero espera que su sucesora siga trabajando intensamente las causas sociales del país. Con ella hablamos antes de su viaje.