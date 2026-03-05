Burger Master 2026: la ruta de hamburguesas volverá a llenar las filas en Colombia, ¿cuándo será y cuánto valdrá?

En los últimos años, ver filas frente a hamburgueserías ya se volvió una escena familiar en muchas ciudades de Colombia. Personas esperando durante horas para probar una receta específica, compartir fotos en redes sociales y votar por su favorita.
Esa postal volverá a repetirse entre el 20 y el 26 de abril con la edición 11 del Burger Master, uno de los festivales gastronómicos más populares del país.
El evento fue creado por el empresario Tulio Zuloaga, conocido en redes como Tulio Recomienda, quien convirtió una idea sencilla en una competencia culinaria que moviliza a miles de comensales en distintas regiones.