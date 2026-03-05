Corea del Norte dice que está equipando su marina con armas nucleares

El líder norcoreano Kim Jong Un afirmó que la ciudad de Pyongyang está equipando a su marina con armas nucleares, mientras supervisaba esta semana las pruebas de un destructor presentado como ultramoderno, informó este jueves la prensa estatal.

“El armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria”, dijo Kim, citado por la agencia oficial KCNA. El dirigente se felicitó por “un cambio radical” en la defensa de la “soberanía marítima” del país, algo que no habían logrado “en medio siglo”.

Estas pruebas, que incluyen el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra, se llevaron a cabo poco después del congreso quinquenal del Partido Comunista.

Durante el evento, Kim reiteró su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar de su país —dotado de armas nucleares— y prometió responder con fuerza a cualquier amenaza.

También se produjeron poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán con el objetivo, entre otros, de destruir su programa atómico, sus misiles y su armada.

En la ofensiva ya hay otros países de Europa y Medio Oriente que se encuentran “cooperando” con la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Corea del Norte es un país reconocido por tener ojivas nucleares activas, al igual que Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. También existen otros países, aunque no reconocidos oficialmente, que poseen armas nucleares, como Pakistán, India e Israel.

Aunque Italia, Turquía, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Bielorrusia no tienen armas atómicas propias, sí participan en programas nucleares de la OTAN.

Cabe recordar que Irán mantiene un programa nuclear con fines civiles, destinado a la generación de energía, la medicina y la investigación científica, aunque Estados Unidos asegura que podría utilizarse con fines militares en su contra y en medio de su operación Furia Épica.

Kim inspeccionó el martes un buque de la clase “Choe Hyon”, uno de los dos puestos en servicio el año pasado en un momento en que Corea del Norte busca reforzar sus capacidades navales. El miércoles, supervisó el lanzamiento del misil, que se llevó a cabo “con éxito”, según la KCNA.