Las fintech colombianas Addi y Simetrik, entre las 12 latinas con potencial de convertirse en unicornios

En medio de un ecosistema tecnológico que empieza a mostrar señales de recuperación, dos startups colombianas aparecen entre las compañías con mayor potencial para convertirse en los próximos unicornios de América Latina, es decir, empresas con una valoración superior a US$1.000 millones. Se trata de Addi y Simetrik, incluidas en el listado elaborado por la firma brasileña Distrito en su informe Unicorn Race 2026. El reporte identifica 50 startups en la región con posibilidades de alcanzar esa valoración, pero destaca a 12 compañías que sobresalen por su crecimiento acelerado, solidez financiera y capacidad para transformar sus mercados. En ese grupo, Colombia aparece con dos firmas del sector fintech, una de las industrias que concentra mayor inversión en el ecosistema de innovación latinoamericano. Le puede interesar: Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

Addi y Simetrik, apuestas colombianas

La fintech Addi, conocida por su modelo de “compre ahora, pague después”, lidera la lista en términos de capital levantado entre las startups destacadas. Según el informe, la compañía ha captado US$788,3 millones en diferentes rondas de inversión, incluyendo una Serie D, lo que la posiciona como una de las empresas tecnológicas más financiadas de la región. Por su parte, Simetrik, enfocada en infraestructura fintech y conciliación financiera para empresas, también figura entre las candidatas a unicornio. La startup ha recaudado US$118,8 millones en capital y se especializa en automatizar procesos complejos de control y verificación de transacciones dentro del sistema financiero. Ambas compañías reflejan la fortaleza que ha adquirido el sector fintech en América Latina, donde la digitalización de los servicios financieros continúa abriendo oportunidades para nuevas plataformas tecnológicas. Lea más: Qué orgullo: Medellín gana el Premio al Ecosistema de Startups de Mayor Crecimiento en Colombia

Fintech domina la carrera

El estudio de Distrito muestra que la mayoría de los potenciales unicornios de la región pertenecen precisamente al sector financiero digital. Además de las empresas colombianas, el listado incluye a la mexicana Klar, una banca digital que ha captado US$457,5 millones, y a varias firmas brasileñas como Asaas, Celcoin y Nomad, que operan en pagos, infraestructura financiera y servicios internacionales. También aparecen startups de otros sectores como software empresarial, movilidad, tecnología industrial o marketplaces. Entre ellas figuran Omie, enfocada en software de gestión para pymes; Tractian, especializada en monitoreo predictivo para manufactura; y Mottu, dedicada al alquiler de motocicletas para servicios de reparto. La lista la completan empresas como Flash, una plataforma de beneficios corporativos; Cayena, marketplace B2B para el sector de alimentos; y Enter, una startup legaltech que utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos jurídicos en grandes compañías. Conozca también: Startup paisa Solenium levanta US$30 millones del banco holandés FMO para construir 40 minigranjas solares en Colombia

Este es el top-12

1. Addi (serie D): US$788,3 millones. 2. Klar (serie C): US$457,5 millones. 3. Omie (serie D): US$292,2 millones. 4. Asaas (serie C): US$186,9 millones. 5. Tractian (serie C): US$183,7 millones. 6. Celcoin (serie C): US$156,1 millones. 7. Flash (serie C): US$130 millones. 8. Simetrik (serie B): US$118,8 millones. 9. Nomad (serie B): US$117,5 millones. 10. Mottu (serie C): US$112 millones. 11. Cayena (serie B): US$89,5 millones. 12. Enter (serie A): US$40,5 millones.

La inteligencia artificial gana terreno