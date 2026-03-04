Alcaldía abrió convocatoria para los realizadores audiovisuales de Medellín

La Administración Distrital abrió la convocatoria del Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de Medellín (ICAM) para el primer semestre de 2026, con una bolsa de $970 millones destinada a impulsar producciones audiovisuales en la ciudad. La estrategia, liderada por la Comisión Fílmica, busca fortalecer el sector y atraer proyectos locales, nacionales e internacionales.
La convocatoria incluye dos líneas de cash rebate. La primera ofrece un reembolso en efectivo de hasta el 20 % de los gastos realizados con proveedores de Medellín. Está dirigida a empresas locales que hayan desarrollado, producido o posproducido proyectos en la ciudad, así como a compañías colombianas que presten servicios a producciones de cualquier formato realizadas total o parcialmente en Medellín.