“La Universidad es un espacio de diversidad de pensamiento”: consejo superior de Eafit

El máximo órgano de la institución se pronunció sobre la polémica por un foro político realizado en la institución y reafirmó su confianza en la rectora Claudia Restrepo.

  • Imagen de la sede de la Universidad Eafit en Medellín. El Consejo Superior de la institución se pronunció sobre la reciente coyuntura por un foro político. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El Consejo Superior de la Universidad Eafit emitió este miércoles un pronunciamiento tras la controversia generada por un foro político realizado el pasado 25 de febrero en el auditorio Fundadores.

El encuentro, que contó con la participación de diversas fuerzas políticas —incluyendo a la congresista Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual aspirante al Congreso por la lista de Fuerza Ciudadana—, derivó en descontento entre algunos asistentes que consideraron que dicho espacio no debía tener lugar en Eafit.

El Consejo Superior indicó que la Universidad “no está llamada a confirmar certezas, sino a examinarlas; no a evitar tensiones, sino a procesarlas con altura. Es, ante todo, una comunidad que aprende y que tramita sus diferencias con respeto”.

La institución aclaró que un grupo de estudiantes impulsó un encuentro al que fueron invitados todos los partidos políticos que participan en la actual contienda electoral y que la Universidad acompañó esta iniciativa como espacio académico de deliberación.

Enfatizó en que Eafit no respalda a personas ni partidos políticos, sino que su función es ofrecer condiciones para una discusión argumentada bajo el marco legal.

El candidato a la Cámara por el Centro Democrático, David Toledo, recriminó en el auditorio la presencia de Ramírez durante el evento. Luego dijo: “Que inviten criminales de lesa humanidad a la universidad es el peor ejemplo que le podemos dar a nuestros jóvenes. Estamos legitimando que criminales de esta calaña sean bienvenidos en universidades libres que representan principios como la libertad y el respeto a las instituciones”.

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez también criticó la presencia de la senadora Ramírez. En la red social X dijo: “¿Sandra Ramíez también confesará como los 7 líderes de las Farc lo hicieron ayer (3 de marzo) que ella era la que les ‘servía’ en bandeja niñas y niños reclutados, ordenaba abortos y los ponía a atender a la guerrillerada, como rancheros y carne de cañón en las confrontaciones armadas?”.

El comunicado reconoce que el desarrollo del encuentro dio lugar a situaciones que generaron tensión y desdibujaron su propósito deliberativo.

“Lamentamos que lo sucedido haya causado dolor y preocupación en distintos sectores de la sociedad, al tocar heridas profundas que hoy nos invitan a una reflexión serena y responsable”, añadió.

El máximo órgano de la institución aseguró que lo ocurrido evidencia que ciertos temas exigen “un tratamiento cuidadoso en los espacios académicos” e indicó que esta experiencia “deja aprendizajes que deberán incorporarse para seguir fortaleciendo el rigor y el cuidado con el que la Universidad promueve la deliberación pública”.

En un cierre de filas hacia su gobierno interno, el Consejo Superior reafirmó por unanimidad su confianza en el liderazgo de la rectora Claudia Restrepo. Según el máximo órgano, la estabilidad y la cohesión son fundamentales para afrontar estos momentos de aprendizaje con madurez.

La rectora Restrepo, en un pronunciamiento el pasado jueves, dijo que las libertades descansan en la autonomía, en la responsabilidad individual y en el respeto por reglas claras que permiten la convivencia en diversidad.

“Las libertades no se preservan aislándolas del debate. Por el contrario, se robustecen cuando las ideas que las sustentan se someten al contraste de argumentos y a la evidencia. De esta manera la reflexión pública se vuelve profunda. El desarrollo de las libertades exige conversación informada, rigor y disposición al disenso responsable”, manifestó.

Política
Universidad Eafit
Medellín
Claudia Restrepo
Club intelecto
