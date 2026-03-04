“La Universidad es un espacio de diversidad de pensamiento”: consejo superior de Eafit

El Consejo Superior de la Universidad Eafit emitió este miércoles un pronunciamiento tras la controversia generada por un foro político realizado el pasado 25 de febrero en el auditorio Fundadores.
El encuentro, que contó con la participación de diversas fuerzas políticas —incluyendo a la congresista Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual aspirante al Congreso por la lista de Fuerza Ciudadana—, derivó en descontento entre algunos asistentes que consideraron que dicho espacio no debía tener lugar en Eafit.
El Consejo Superior indicó que la Universidad “no está llamada a confirmar certezas, sino a examinarlas; no a evitar tensiones, sino a procesarlas con altura. Es, ante todo, una comunidad que aprende y que tramita sus diferencias con respeto”.
La institución aclaró que un grupo de estudiantes impulsó un encuentro al que fueron invitados todos los partidos políticos que participan en la actual contienda electoral y que la Universidad acompañó esta iniciativa como espacio académico de deliberación.
Enfatizó en que Eafit no respalda a personas ni partidos políticos, sino que su función es ofrecer condiciones para una discusión argumentada bajo el marco legal.