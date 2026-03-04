Ponencia del CNE dejaría en firme sanción contra campaña de Petro en 2022 por violación de topes

¿Qué decidió el CNE sobre la campaña presidencial de Petro?

La decisión se conoció después de que el CNE entró a resolver los recursos legales que interpusieron los diferentes sancionados con respecto a los hallazgos que demostraron que se sobrepasaron los topes. Fueron $3.700 millones en primera vuelta y $1.600 millones en segunda vuelta, para un total de $1.600 millones. El magistrado Benjamín Ortiz propuso desestimar los recursos de apelación presentados por los integrantes de la campaña. A su vez, planteó ratificar las multas al entonces gerente de campaña Roa y a otros directivos. El presidente Petro se pronunció en redes sociales, como suele hacerlo: “Mi campaña no violó topes electorales. No es la oposición, mayoría en el CNE quien puede juzgarnos”, afirmó el primer mandatario. Se trató de una respuesta a un periodista:

Multas a directivos de la campaña de Petro

Además de Roa, el CNE sancionó a Lucy Aydee Mogollón, tesorera, y Mary Lucy Soto, la auditora general de la campaña. Cada uno tendría que pagar una multa de más de $2.000 millones por financiación irregular y otros $2.000 millones por violación de topes electorales en la primera vuelta presidencial.

Argumentos de la defensa ante el CNE

Entre los recursos interpuestos están los alegatos de los abogados de Roa y Mari Lucy Soto, auditora de la Colombia Humana. Según el CNE, estos presentaron argumentos que coinciden, relacionados con la presunta falta de competencia del órgano electoral para investigar y sancionar las irregularidades de financiación. No obstante, tanto el magistrado Ortiz como Álvaro Hernán Prada desestimaron los argumentos de la defensa, lo que dejó la decisión en firme. Lea también: La ponencia radicada ante el CNE que busca revocar candidatura de María del Mar Pizarro

Antecedentes de la decisión del CNE

La sanción del CNE contra la campaña Petro presidente se presentó a finales de noviembre de 2025. Allí no solo se confirmó que esta superó de manera significativa los topes de financiación en ambas vueltas presidenciales, sino que incurrió en financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable. Se trata de la primera vez que el organismo electoral impone una sanción contra una campaña presidencial en Colombia. En ese momento, el pleno del CNE aprobó la ponencia con una votación de 6 a 3. Respaldaron la decisión Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz (ponente), Álvaro Hernán Prada y el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron Cristian Quiroz, Fabiola Márquez y el conjuez Jorge Acuña.