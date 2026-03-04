Ponencia del CNE dejaría en firme sanción contra campaña de Petro en 2022 por violación de topes

El Consejo Nacional Electoral (CNE) radicó una ponencia con la que se busca ratificar en todas sus partes las sanciones y multas a la campaña Petro presidente por violación de topes electorales en primera y segunda vuelta.
La información se presenta a una semana de que la Fiscalía le impute cargos a Ricardo Roa, cabeza de Ecopetrol, quien fue el gerente de la campaña Petro presidente 2022-2026.
