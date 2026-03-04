x

En vivo | Tras el golazo de Millonarios desde media cancha, Nacional reacciona y empata 1-1 el partido. Vea los goles

El conjunto antioqueño se juega la posibilidad de ir a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

  Nacional y Millonarios juegan partido único por la Copa Sudamericana. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Nacional y Millonarios juegan partido único por la Copa Sudamericana. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 60 minutos
bookmark

Atlético Nacional tiene una prueba de fuego que marcará su ruta en el resto de la temporada 2026. Recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Millonarios en el partido único de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el principal objetivo de los “verdes” tras no alcanzar cupo para la Libertadores.

Nacional y Millonarios viven realidades distintas que seguramente marcarán un punto de inflexión en el resultado final. Cabe anotar que, si después de los 90 minutos persiste el empate, se recurrirá a los lanzamientos desde el punto penal para definir al vencedor.

Los verdolagas, que marchan quintos en la Liga BetPlay-1 con 15 puntos y dos partidos aplazados, reforzaron bien su nómina con figuras como el “Chicho” Arango.

Por su parte, los capitalinos ocupan la undécima casilla con 11 unidades y apenas desde la quinta fecha cuentan con el entrenador argentino Fabián Bustos, quien tras la última presentación quedó tranquilo luego de la goleada 5-1 que sus dirigidos le propinaron al Pereira.

El técnico verde definió a los inicialistas con David Ospina, Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso:

