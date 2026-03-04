En vivo | Tras el golazo de Millonarios desde media cancha, Nacional reacciona y empata 1-1 el partido. Vea los goles

Atlético Nacional tiene una prueba de fuego que marcará su ruta en el resto de la temporada 2026. Recibirá en el estadio Atanasio Girardot a Millonarios en el partido único de clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el principal objetivo de los “verdes” tras no alcanzar cupo para la Libertadores.

Nacional y Millonarios viven realidades distintas que seguramente marcarán un punto de inflexión en el resultado final. Cabe anotar que, si después de los 90 minutos persiste el empate, se recurrirá a los lanzamientos desde el punto penal para definir al vencedor.

Los verdolagas, que marchan quintos en la Liga BetPlay-1 con 15 puntos y dos partidos aplazados, reforzaron bien su nómina con figuras como el “Chicho” Arango.

Por su parte, los capitalinos ocupan la undécima casilla con 11 unidades y apenas desde la quinta fecha cuentan con el entrenador argentino Fabián Bustos, quien tras la última presentación quedó tranquilo luego de la goleada 5-1 que sus dirigidos le propinaron al Pereira.

El técnico verde definió a los inicialistas con David Ospina, Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este compromiso: