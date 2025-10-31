Así sería el increíble carro de alta gama que Cristiano Ronaldo le regaló a su hijo de 15 años

Una de las fotografías que se volvió viral recientemente en redes sociales lleva un mensaje breve y directo: “First car”. Junto a la frase, el joven protagonista: Cristiano Ronaldo Junior, de 15 años, posando al lado de un impresionante Lamborghini Urus S blanco. Le puede interesar: ¿Al estilo Osorio? Diego Arias habló de la rotación en Atlético Nacional tras ganarle a Llaneros Aunque el vehículo desató una gran cantidad de comentarios, el hijo del astro portugués del Al Nassr deberá esperar un poco más de tiempo para tomar el volante. Sin embargo, el aparente regalo que le dio su padre ha generado todo tipo de reacciones en redes.

Cristiano Junior junto al que sería su primer carro, el Lamborghini Urus S blanco. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristianojrx7

El joven, quien ya es parte de las selecciones juveniles de Portugal y que debutó este jueves 30 de octubre con la sub 16, compartió las imágenes que rápidamente se viralizaron. Pese a que medios como Marca y Sport asociaron a una cuenta oficial, la biografía del perfil que las publicó (@Cristianojrx7) aclaró ser solo una “cuenta de fan” pero con contenido “real”. También hay otra imagen del joven con una chica que dice “Friend”. De esta manera, según medios internacionales, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo no cuenta aún con redes sociales oficiales, pero las fotos y el mensaje de “primer carro” sí serían completamente reales.

Un superdeportivo de alta potencia: los detalles técnicos

El modelo que aparece en la imagen es un Lamborghini Urus S, un vehículo que destaca en el segmento de los SUV de ultralujo por su potencia y rendimiento. El catálogo de la marca lo describió con ambición en su página web. “El Lamborghini Urus es el primer vehículo utilitario superdeportivo en todo el mundo que fusiona el alma de un vehículo superdeportivo con la funcionalidad práctica de un SUV”, detallaron. Las especificaciones técnicas de este imponente vehículo, según la página oficial de la marca, son contundentes:

Lamborghini Urus S de color azul. FOTO: Lamborghini

—Motor V8 biturbo de 650 caballos de fuerza. —Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,5 segundos. —Velocidad máxima de 305 km/h. La casa italiana destacó que el Urus es “todo un ejemplo de rendimiento que combina diversión en la conducción y asombrosas capacidades del vehículo. El diseño, las prestaciones, las dinámicas de conducción y una emoción desenfrenada se funden de manera fluida en la realización visionaria del auténtico ADN del Lamborghini que revolucionó todo un segmento”.

La colección familiar y el precio

El Lamborghini Urus S está valorado en aproximadamente 265 mil euros (cerca de 1.190 millones de pesos colombianos), cifra que puede variar sustancialmente según los accesorios y personalizaciones elegidas por el comprador. Medios internacionales detallaron que, por los detalles visibles en la fotografía, el modelo no corresponde a la versión más reciente del Urus, la cual fue rediseñada por la marca en abril de 2024. Esto llevó al diario catalán Sport a especular con que el deportivo podría provenir de la vasta colección de Cristiano Ronaldo, que incluye vehículos de marcas como Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, McLaren y la propia Lamborghini.

Cristiano Ronaldo Junior con la camiseta del Al-Nassr y la Selección de Portugal. FOTO: Tomada de redes sociales @Cristianojrx7

La realidad en Arabia Saudí, ¿podría Cristiano Jr. manejar el auto?