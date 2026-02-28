¿Por qué hay imágenes de la Virgen en las estaciones del metro? Esta es la historia de una fe que blindó contra la violencia

El metro empezó a construirse cuando Medellín parecía destruirse. Entre el inicio de las obras en 1985 y su inauguración, en 1995, la ciudad vivió una época de terror marcada por atentados, bombas, secuestros, asesinatos selectivos, masacres y ataques terroristas. Un tiempo de miedo y zozobra colectiva.
La gente lo recuerda como una época de violencia, pero en realidad, fue “el resultado de una suma y superposición de varias violencias, desde las agenciadas por actores del conflicto armado (guerrillas, paramilitares, sectores de la fuerza), por actores del crimen organizado (narcotraficantes, bandas, combos) hasta la violencia común, intrafamiliar, callejera y vecinal”, dice el libro Medellín: memorias de una guerra urbana, del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Siga leyendo: Editorial Angosta cumple 10 años: “Nos mueve una idea colombiana: lo bueno, bonito y barato”
Por eso, para la ciudad, el metro siempre ha sido mucho más que un sistema de transporte público. Es un proyecto de modernización y cohesión social, una especie de columna vertebral para una sociedad que intentaba erigirse. Medellín era a la misma vez una de las ciudades más violentas del mundo, pero también la primera ciudad colombiana con este sistema de transporte.
El metro, con todas las dificultades que implicó –como suspensión de la obra por un par de años por un litigio con el consorcio– le dio forma a la esperanza, pues desde su planeación se sabía que iba a generar unas transformaciones profundas en la ciudad y en la sociedad, pues no sólo iba a cambiar el paisaje, sino que iba a conectar sectores de la ciudad tan aislados que parecían mundos distintos.
–Había una preocupación constante sobre cómo iba a ser la relación con la gente, cómo se iban a vincular, ese momento fue muy importante para lo que hoy conocemos como Cultura Metro, que no es otra cosa que un asunto de apropiación de las personas hacia el sistema. De ahí se derivan un montón de acciones para invitar a la ciudadanía a cuidar lo que es de todos, dice Carlos Mario Jiménez, profesional de Gestión Social del Metro de Medellín.
Por eso, incluso antes del inicio de la operación comercial del sistema, el equipo de gerencia del Metro, tomó la decisión de conformar un comité externo que se encargara de los asuntos culturales, de generar ese vínculo entre el metro y los ciudadanos. Ese comité fue liderado por la artista y gestora cultural Dora Ramírez.