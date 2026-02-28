Simón García visita su ciudad natal cuando Nacional enfrente al Tolima este domingo: ¿a qué horas y dónde verlo?

Atlético Nacional afronta una semana clave en el calendario. Antes de recibir a Millonarios por la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot, el equipo verdolaga visitará este domingo a las 8:30 p.m. a Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay-1, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por Win Sports +. En medio de ese contexto competitivo aparece una historia especial: la de Simón García, joven defensor central nacido en Ibagué que hoy defiende los colores del club antioqueño y que tendrá un partido con sabor distinto al enfrentar al equipo de su tierra.

El presente de Nacional es sólido. Pese a tener partidos pendientes, suma 15 puntos en seis encuentros en el Apertura y se mantiene bien posicionado en la tabla. El choque ante Tolima no solo es clave por la lucha en la Liga, sino también porque servirá como termómetro antes del reto continental. Además, el historial reciente entre ambos muestra paridad: en los últimos cinco enfrentamientos, el Verde registra dos victorias, dos empates y una derrota. El más reciente, el 2 de agosto de 2025, terminó 0-0, ratificando que suelen ser partidos cerrados y disputados.

Con apenas 21 años, Simón García se ha ido ganando un espacio en una de las posiciones más exigentes del fútbol: la defensa central. “Yo digo que Simón García es un joven muy normal, de la sociedad, del común. Muy apasionado por lo que hago”, contó en el Podcast Verdolaga, espacio oficial del club.

Su historia no es la del niño obsesionado con ser futbolista. “Yo no pensaba ser futbolista profesional”, confesó. En el colegio soñaba con estudiar negocios y llevar una vida distinta. Sin embargo, un torneo departamental con la Selección Tolima cambió el rumbo. Allí fue visto por un formador de Nacional y recibió la invitación para probarse. Aun así, pidió permiso para terminar el colegio en Ibagué antes de dar el salto a Medellín. “Yo digo que son los tiempos de Dios, él sabía que me tenía un camino”, reflexionó.

Llegar a Atlético Nacional no fue sencillo. “Dejar mi casa no fue para nada fácil”, admitió. Con 16 años tuvo que separarse de su familia y adaptarse a una ciudad y a un club con exigencias máximas. “La diferencia entre Ibagué y Medellín es una cosa, son dos mundos totalmente diferentes”, recordó.

El acompañamiento institucional fue clave. Psicólogos, entrenadores y compañeros facilitaron su proceso de adaptación. Aunque se define como introvertido, encontró respaldo en el grupo. “Todos fueron muy bien conmigo... me hicieron la estadía un poco más fácil y más llevadera”, explicó.

En lo deportivo, su camino tampoco fue lineal. Comenzó como lateral derecho, luego jugó de extremo y mediocentro, hasta que en la sub-15 un entrenador lo ubicó como central por necesidad. Allí encontró su lugar. “Es la posición que más me gusta... disfruto mucho defender”, afirmó.