Simón García visita su ciudad natal cuando Nacional enfrente al Tolima este domingo: ¿a qué horas y dónde verlo?

Atlético Nacional afronta una semana clave en el calendario. Antes de recibir a Millonarios por la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot, el equipo verdolaga visitará este domingo a las 8:30 p.m. a Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay-1, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por Win Sports +. En medio de ese contexto competitivo aparece una historia especial: la de Simón García, joven defensor central nacido en Ibagué que hoy defiende los colores del club antioqueño y que tendrá un partido con sabor distinto al enfrentar al equipo de su tierra.
