¿Qué busca la Nasa en la Luna? Estas son las razones para volver al satélite luego de 56 años

Luego de que el hombre pisara por primera vez la Luna en 1969, la humanidad está a punto de presenciar el inicio de otra expedición hacia el satélite del planeta Tierra. Este miércoles, 1 de abril, el lanzamiento de Artemis II significará el regreso de la humanidad a la Luna luego de aquel hito logrado el 20 de julio de 1969 por la misión Apolo, con la que Estados Unidos ganó la carrera por llegar a territorio lunar con los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. Lea también: La carrera lunar se reactiva: las razones detrás del regreso del ser humano a la Luna El importante logro se dio con la misión Apolo 11 y fue el inicio de un proceso que llevó a un limitado grupo de astronautas a caminar en la Luna. En total, han sido 12 quienes tuvieron el privilegio de hacerlo. El último grupo data de la misión Apolo 17 en 1972. Con estas misiones, parecía que ya el objetivo de llegar y explorar la Luna ya estaba tachado en la lista de pendientes de la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la Nasa; sin embargo, hay varias intenciones en este nuevo viaje espacial.

Las razones de la Nasa para volver a la Luna luego de 56 años

Para este 2026, más que una competencia científica, hay otros motivos que impulsan a la agencia estadounidense a hacer el lanzamiento de su misión Artemis rumbo a la Luna. Una de esas razones es allanar el camino hacia Marte, pues la Nasa tendría puesta la mirada puesta en el planeta rojo para enviar personas allí en la siguiente década. De acuerdo con la directora del departamento espacial del Museo de la Ciencia de Londres, Libby Jackson, desde una base lunar, la Nasa puede perfeccionar la tecnología necesaria para proporcionar el agua y el aire que requieren los astronautas en sus expediciones. “Ir a la Luna y permanecer allí durante un periodo prolongado es mucho más seguro, mucho más barato y mucho más fácil como banco de pruebas para aprender a vivir y trabajar en otro planeta”, le dijo Jackson a la BBC, agregando que es más seguro probar las tecnologías necesarias en Marte en la Luna.