x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Qué le pasó? Anuel AA genera preocupación en sus fans por su apariencia física

El artista apareció en una fotografía publicada por una seguidora, en la que presuntamente se le observa visiblemente demacrado, lo que ha generado especulaciones sobre un posible problema de salud.

  • Anuel AA preocupa a sus seguidores por la manera en que luce físicamente. FOTO: Tomada de Instagram @Anuel
    Anuel AA preocupa a sus seguidores por la manera en que luce físicamente. FOTO: Tomada de Instagram @Anuel
El Colombiano
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

Los amantes de la música de Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, se muestran preocupados por la manera en la que luce el cantante de reguetón, puesto que algunos aseguran que estaría enfrentando problemas de salud que habrían desencadenado una notable pérdida de peso.

Y es que algunos sostienen que desde que el intérprete de Ella quiere beber terminó su relación con la cantante paisa Karol G, empezó a verse en él un gran cambio físico, el cual se ha generado de manera progresiva.

Lea también: Sasha Calle, la paisa en la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon: “El botín”

Entre los rumores, algunos afirman que Anuel AA habría sido contagiado con VIH. Sin embargo, el artista no ha salido a pronunciarse al respecto para confirmar o desmentir estas versiones.

No obstante, la imagen que más ha generado consternación fue la que publicó una fan del cantante, en la que presuntamente se observa a Emmanuel Gazmey con ojeras pronunciadas, los pómulos muy marcados y aparentes signos de alopecia, lo que desató aún más comentarios sobre una posible enfermedad.

Entérese: La Solar 2026 anuncia a Crudo Means Raw como su primer artista confirmado, ¿cuándo y dónde será?

Estas especulaciones también surgen porque en 2023 Anuel reveló que fue intervenido quirúrgicamente por una situación que calificó como una “cuestión de vida o muerte”, lo que lo obligó a posponer algunos compromisos.

Foto: Tomada de las redes sociales
Foto: Tomada de las redes sociales

Anuel AA apareció en el remix de Yogurcito, tema original del cantante paisa Blessd. En la canción también participan Yan Block, Luar LaL, Roa y Kris R. Hasta la fecha de esta publicación, el videoclip ha alcanzado 89 millones de vistas en el canal de YouTube del reguetonero paisa.

Siga leyendo: “Así lo hubiera querido él”: Luis Alfonso dará empleo a trabajadores de Yeison Jiménez

Temas recomendados

Música
Redes sociales
Virales
VIH
Reguetón
artistas
Cantantes
alimentos
Canciones
Colombia
Anuel AA
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida