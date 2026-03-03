“Si gana Iván Cepeda, perdemos a Colombia”: Vicky Dávila

Con el 10,4 % (según la última encuesta de Invamer), la periodista Vicky Dávila está en el cuarto lugar de intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, que lidera la senadora uribista Paloma Valencia. No tiene experiencia en administración pública ni en política, pero su carta de presentación es la independencia y su trabajo de años en medios de comunicación como La FM y Semana.
En diálogo con este diario, la candidata por el movimiento Valientes Colombia habló sobre cómo ha convivido con la política y el periodismo en la actual campaña, su relación con los candidatos santistas de la consulta que integra y sus propuestas en materia pensional, de salud y se seguridad. Advierte que Iván Cepeda es “un peligro”.