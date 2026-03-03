Alerta por robo de 1.148 chaquetas de la UNP antes de elecciones

El hurto de 1.148 chaquetas con logos oficiales de la UNP genera alerta a días de las elecciones en Colombia: podrían ser usadas para suplantar esquemas de seguridad de candidatos y funcionarios. Esto es lo que se sabe.
La UNP gestiona medidas de prevención y protección para personas y comunidades en riesgo sobre su vida o su integridad, según indica su visión. La entidad es la encargada de los esquemas de seguridad de funcionarios públicos de alto nivel como el presidente, congresistas o candidatos.