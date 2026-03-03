Alerta por robo de 1.148 chaquetas de la UNP antes de elecciones

El hurto de 1.148 chaquetas con logos oficiales de la UNP genera alerta a días de las elecciones en Colombia: podrían ser usadas para suplantar esquemas de seguridad de candidatos y funcionarios. Esto es lo que se sabe. La UNP gestiona medidas de prevención y protección para personas y comunidades en riesgo sobre su vida o su integridad, según indica su visión. La entidad es la encargada de los esquemas de seguridad de funcionarios públicos de alto nivel como el presidente, congresistas o candidatos.

¿Dónde ocurrió el robo de las chaquetas de la UNP?

Ahora bien, el robo se presentó en las instalaciones de la empresa contratista y, de manera preocupante, a solo cinco días de las elecciones en las que se votará por el nuevo Congreso de la República y las consultas interpartidistas para las presidenciales. “La empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la dotación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de estas prendas, que tienen impreso el logo institucional. El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá”, informó la entidad a través de un comunicado.

¿Por qué el robo genera preocupación en seguridad?

A renglón seguido, se advirtió que como las prendas son de uso institucional y portan distintivos oficiales de la UNP, podrían ser usadas de manera fraudulenta para hechos de suplantación, lo que sería riesgoso para la seguridad de las personas protegidas. La posible utilización indebida de estas chaquetas podría facilitar casos de suplantación dentro de los esquemas de protección, justo cuando se intensifican los dispositivos de seguridad por el proceso electoral. Lea también: ¿Tapen tapen en la Fiscalía por el asesinato de Miguel Uribe?

La prórroga del contrato y lo que dice la empresa

Luego, la UNP precisó que la empresa contratista había solicitado el pasado mes de diciembre una prórroga para cumplir con el contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. La extensión fue otorgada hasta el 28 de febrero. “Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. Dicha prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras el presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, agrega el comunicado. Lea también: En tres años, UNP cuadruplicó su personal, ¿qué pasó entonces con Miguel Uribe?

El llamado de la UNP tras el robo

Finalmente, la UNP hizo un llamado a las autoridades para que adelanten la investigación correspondiente y pidió a la ciudadanía reportar cualquier uso indebido de estas prendas, y a la ciudadanía para mantenerse alerta:

“La UNP hace un llamado a la ciudadanía para que permanezca alerta y reporte, a través de los canales oficiales, cualquier situación sospechosa relacionada con el uso no autorizado de estas prendas”, concluyeron. En plena víspera de las elecciones, esta alerta toma mayor importancia, puesto que se reitera que la UNP es la encargada de brindar seguridad a candidatos y líderes políticos en riesgo y, como se ha visto, en esta coyuntura no solo se asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sino que se presentaron atentados contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos y secuestros contra la senadora Aída Quilcué, la candidata Ana Guetio y el candidato Andrés Vásquez.

