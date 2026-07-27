La historia de David Swagger, el tramitador de millonarios contratos que habrían beneficiado a Juliana Guerrero y su hermana

El presidente Gustavo Petro sabía desde inicios de 2025 que una persona de nombre David Trespalacios, más conocido como David Swagger, estaba pidiendo contratos y coimas a nombre de las hermanas Juliana y Verónica Guerrero en varias entidades del Estado, según conoció EL COLOMBIANO por diversas fuentes. No lo denunció ante las autoridades –como tampoco lo hizo en otros casos en su gobierno– sino que alertó a Juliana sobre el “peligro” del personaje advirtiéndole un posible vínculo del tramitador con gente cercana al zar del contrabando Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo.
David Trespalacios es el amigo de las hermanas Guerrero que, según una investigación de Semana, se encargaba de recibir y gestionar los pagos de una presunta red de corrupción que recibía pagos en efectivo y en cuentas de ahorro para mover contratos en el Gobierno. La revista reveló, con chats, testimonios y consignaciones, que unos “empresarios” le alcanzaron a entregar más de 600 millones de pesos a las Guerrero y a Trespalacios, pero supuestamente les quedaron mal en lo que pactaron: ganarse jugosos contratos en los ministerios de Interior y Vivienda aunque los tentáculos llegaron hasta la carteras de Ambiente e Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Colombia en Paz.
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El presunto modus operandi era que ellas y Trespalacios gestionaban el contrato, le pagan a funcionarios al interior de cada entidad y recibían el 10% del total adjudicado. Los denunciantes afirmaron que también se pactaron pagos de 35 millones de pesos por cada municipio en el que lograran obtener contratos relacionados con programas de mejoramiento de vivienda.
Además, había supuestamente otros costos como la cita para hablar con Juliana o Verónica que costaba un millón de pesos y luego otros cobros asociados a las gestiones. Incluso, hablan de que Juliana elevaba el tema con “el jefe de jefes”, que sería Petro, para concretar los proyectos, aunque finalmente ninguno se habría dado.