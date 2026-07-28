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La abogada Natalia López será la ministra del Trabajo de Abelardo de la Espriella

La ministra designada fue candidata al Congreso por el partido Creemos y tiene experiencia en la cartera de Trabajo en su departamento natal, Córdoba.

  • Natalia López será la ministra del Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía
    Natalia López será la ministra del Trabajo en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a través de las redes sociales la designación de la abogada Natalia López Fuentes como la nueva ministra de Trabajo para su próximo gobierno.

Es jurista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la misma institución, y posee dos maestrías: una en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia y otra en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Pontificia Bolivariana.

Oriunda de Córdoba, sobresale en su recorrido profesional su vinculación previa con la cartera que ahora dirigirá, habiéndose desempeñado como directora territorial del Trabajo para Córdoba. También ha sido gerente para el Desarrollo Social del departamento de Córdoba, docente universitaria por más de 15 años, asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba y defensora pública delegada en asuntos administrativos.

En el ámbito político, López fue candidata a la Alcaldía de Montería en 2023, donde obtuvo cerca de 90.000 votos, y recientemente aspiró al Senado de la República por el movimiento Creemos, liderado por Federico Gutiérrez.

Lea también: Juliana Gutiérrez asumirá el Ministerio del Deporte en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella

A través de su presentación en las redes sociales, De la Espriella destacó que su trayectoria, disciplina y carácter la posicionan como la persona indicada para liderar una transformación profunda en el mercado laboral colombiano. El mandatario electo le ha encargado el reto de construir una entidad moderna, austera y cercana a los ciudadanos.

Para el presidente electo, la gestión de López tendrá como prioridades fundamentales la reducción del desempleo y la informalidad, así como el impulso decidido al emprendimiento en el país. También subrayó que bajo su liderazgo el Estado buscará respaldar a quienes trabajan y emprenden, asegurando que el progreso del país dependa de un entorno que genere oportunidades y haga cumplir la ley.

Otras de las funciones de la abogada será el fortalecer el diálogo social entre trabajadores y empleadores para generar consensos, defender el trabajo digno y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso en los entornos de trabajo.

Con este anuncio, el gabinete de la administración entrante queda casi completo, restando únicamente las designaciones para las carteras de Salud y Ciencias.

Siga leyendo: De la Espriella designó a Carolina Bazurdo como secretaria privada de Presidencia; esta será su función

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Natalia López Fuentes, la ministra de Trabajo designada por Abelardo de la Espriella?
Natalia López Fuentes es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo y con maestrías en Derecho Público y MBA. También fue directora territorial del Trabajo en Córdoba y candidata a la Alcaldía de Montería en 2023.
¿Qué experiencia tiene Natalia López Fuentes en temas laborales?
Ha ocupado el cargo de directora territorial del Ministerio de Trabajo en Córdoba, además de desempeñarse como asesora jurídica, defensora pública delegada y docente universitaria durante más de 15 años.

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