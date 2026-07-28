La abogada Natalia López será la ministra del Trabajo de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a través de las redes sociales la designación de la abogada Natalia López Fuentes como la nueva ministra de Trabajo para su próximo gobierno.

Es jurista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la misma institución, y posee dos maestrías: una en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia y otra en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Pontificia Bolivariana.

Oriunda de Córdoba, sobresale en su recorrido profesional su vinculación previa con la cartera que ahora dirigirá, habiéndose desempeñado como directora territorial del Trabajo para Córdoba. También ha sido gerente para el Desarrollo Social del departamento de Córdoba, docente universitaria por más de 15 años, asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba y defensora pública delegada en asuntos administrativos.

En el ámbito político, López fue candidata a la Alcaldía de Montería en 2023, donde obtuvo cerca de 90.000 votos, y recientemente aspiró al Senado de la República por el movimiento Creemos, liderado por Federico Gutiérrez.

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A través de su presentación en las redes sociales, De la Espriella destacó que su trayectoria, disciplina y carácter la posicionan como la persona indicada para liderar una transformación profunda en el mercado laboral colombiano. El mandatario electo le ha encargado el reto de construir una entidad moderna, austera y cercana a los ciudadanos.