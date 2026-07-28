Por piques, presunto integrante de combo habría provocado muerte de un extranjero en Campo Valdés, Medellín

Un presunto integrante del grupo delincuencial Los Calvos sería el responsable de este siniestro ocurrido en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín, luego de que fuera conduciendo una de las motos implicadas en este choque. Según fuentes del caso, estaría haciendo stunt cuando perdió el control de este vehículo.

Un extranjero falleció en un accidente ocasionado por los piques ilegales en el barrio Campo Valdés, de Medellín, en un caso cuya evidencia fue desaparecida por los miembros de un grupo criminal de esa parte de la ciudad.

El accidente ocurrió a las 12:10 de la tarde del pasado domingo en la carrera 47 con la calle 76, en el sector conocido como El Calvario, cuando en una moto iban Héctor José Cabezas Zambrano, de 49 años, y otro hombre, quienes llevaban insumos para hacer arepas. En la otra iría el presunto miembro de este grupo criminal, alzando la llanta delantera.

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Cuando se encontraron en este cruce, la moto del presunto criminal impactó la de estos dos hombres, provocándole graves lesiones a Héctor José, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde estuvo internado hasta las 6:00 de la tarde del mismo día, cuando falleció.

Por su parte, el pasajero del fallecido fue trasladado a la Clínica El Rosario, sede centro, con algunas lesiones de consideración. Finalmente, el conductor que estaría haciendo maniobras en la otra moto también resultó herido y fue llevado a la Clínica Fundadores con algunas contusiones.

Antes de que los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín llegaran al sitio del accidente, otros miembros de este grupo criminal retiraron la moto que estaría haciendo los piques ilegales. La desaparición de este vehículo fue confirmada por los agentes de tránsito que atendieron el caso.

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Fuentes cercanas al caso señalaron que mientras desaparecían esta motocicleta y los otros dos afectados esperaban ser atendidos, dos presuntos miembros de Los Calvos comenzaron a amenazar a los curiosos para que no grabaran nada de lo sucedido y tampoco dieran reporte del siniestro.