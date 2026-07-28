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Por piques, presunto integrante de combo habría provocado muerte de un extranjero en Campo Valdés, Medellín

Un choque de dos motos provocó la muerte de un panadero en el nororiente de Medellín. Según testigos, integrantes del grupo criminal Los Calvos se vieron implicados en el siniestro.

  • En este cruce de la carrera 47 con la calle 76, en el barrio Campo Valdés, de Medellín, ocurrió la muerte del venezoolano Héctor José Cabezas Zambrano (detalle), de 49 años. FOTOS: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
    En este cruce de la carrera 47 con la calle 76, en el barrio Campo Valdés, de Medellín, ocurrió la muerte del venezoolano Héctor José Cabezas Zambrano (detalle), de 49 años. FOTOS: GOOGLE MAPS Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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Un extranjero falleció en un accidente ocasionado por los piques ilegales en el barrio Campo Valdés, de Medellín, en un caso cuya evidencia fue desaparecida por los miembros de un grupo criminal de esa parte de la ciudad.

Un presunto integrante del grupo delincuencial Los Calvos sería el responsable de este siniestro ocurrido en la comuna 4 (Aranjuez), de Medellín, luego de que fuera conduciendo una de las motos implicadas en este choque. Según fuentes del caso, estaría haciendo stunt cuando perdió el control de este vehículo.

El accidente ocurrió a las 12:10 de la tarde del pasado domingo en la carrera 47 con la calle 76, en el sector conocido como El Calvario, cuando en una moto iban Héctor José Cabezas Zambrano, de 49 años, y otro hombre, quienes llevaban insumos para hacer arepas. En la otra iría el presunto miembro de este grupo criminal, alzando la llanta delantera.

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Cuando se encontraron en este cruce, la moto del presunto criminal impactó la de estos dos hombres, provocándole graves lesiones a Héctor José, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde estuvo internado hasta las 6:00 de la tarde del mismo día, cuando falleció.

Por su parte, el pasajero del fallecido fue trasladado a la Clínica El Rosario, sede centro, con algunas lesiones de consideración. Finalmente, el conductor que estaría haciendo maniobras en la otra moto también resultó herido y fue llevado a la Clínica Fundadores con algunas contusiones.

Antes de que los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín llegaran al sitio del accidente, otros miembros de este grupo criminal retiraron la moto que estaría haciendo los piques ilegales. La desaparición de este vehículo fue confirmada por los agentes de tránsito que atendieron el caso.

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Fuentes cercanas al caso señalaron que mientras desaparecían esta motocicleta y los otros dos afectados esperaban ser atendidos, dos presuntos miembros de Los Calvos comenzaron a amenazar a los curiosos para que no grabaran nada de lo sucedido y tampoco dieran reporte del siniestro.

Sin embargo, con la información de los dos lesionados, los investigadores de la Secretaría de Movilidad de Medellín, con apoyo de la Fiscalía, avanzan en las investigaciones para esclarecer todo lo relacionado con este siniestro y la maniobra ilegal realizada por el presunto integrante de este grupo delincuencial.

La banda Los Calvos tiene como cabecilla a alias Jaime, hermano de William Andrés Moscoso Monsalve, alias Chivo, quien a su vez es sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, histórico cabecilla de la banda La Terraza y quien forma parte de la mesa de negociación de la mesa de paz urbana de Medellín.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Qué ocurrió en el accidente de motocicletas en Campo Valdés, Medellín?
Un motociclista murió y otras dos personas resultaron heridas tras un choque ocurrido en el barrio Campo Valdés, de Medellín. Las autoridades investigan si el siniestro fue provocado por un presunto integrante de la banda Los Calvos que, al parecer, realizaba piques ilegales en motocicleta.
2. ¿Quién fue la víctima mortal del accidente en Campo Valdés?
La víctima fue identificada como Héctor José Cabezas Zambrano, de 49 años. Tras el choque fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.
3. ¿Por qué investigan a un presunto integrante de Los Calvos por este accidente?
Según la investigación preliminar, el hombre habría conducido una motocicleta haciendo maniobras peligrosas, levantando la llanta delantera, cuando impactó el vehículo en el que se movilizaba la víctima. Las autoridades buscan establecer su responsabilidad en el siniestro.

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