Angelina Jolie mostró las cicatrices de su doble mastectomía

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, relata la estrella de Hollywood, conocida por activismo humanitario, en la portada del número uno de la revista, presentación este lunes y que llegará a los quioscos el jueves.

Las fotografías en las que Jolie deja entrever con decoro sus cicatrices fueron tomadas por Nathaniel Goldberg.

La actriz ganadora de un Óscar en el año 2000 reveló en 2013 que se sometió a una doble mastectomía y, posteriormente, a la extirpación de los ovarios en 2015, para prevenir un alto riesgo de cáncer, ya que es portadora del gen BRCA1, que implica una alta predisposición.

Su decisión contribuyó a visibilizar la prevención de los cánceres de mama y de ovario, y animó a numerosas mujeres a someterse a pruebas de detección.

“Cuando en 2013 compartí mi experiencia, fue para fomentar decisiones informadas (...) El acceso a las pruebas de detección ya la atención médica no debería depender ni de los recursos financieros ni del lugar de residencia”, añade la actriz, que protagoniza “Coutures”, una película dirigida por la francesa Alice Winocour que se estrenará el próximo año y guarda un eco con su propia historia.

El primer número de la revista incluye, entre otros contenidos, una entrevista con el embajador de Estados Unidos en Francia, Charles Kushner; un reportaje en la región del Donbás con la 93ª Brigada Jolodni Yar del ejército ucraniano; y una investigación sobre los entresijos del tráfico de arte.

La licencia de Time France —la primera a nivel internacional para la revista centenaria conocida por sus portadas, grandes reportajes y la elección de la personalidad del año— fue adquirida por el grupo 360BusinessMedia del empresario Dominique Busso, que lanzó Forbes France.