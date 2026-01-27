Samantha y más de trescientos “perritos viejos” esperan pasar sus últimos años con una familia

Por faltarle una pata trasera, Samantha camina despacio. En ciertos momentos hay que ayudarle, sobre todo cuando debe subir a un andén. Es dócil, le gustan los cábanos. Tiene más de diez años y su chance de ser adoptada es pequeño. Menos del 10 % de las adopciones que se realizan en el Centro de Bienestar Animal La Perla involucra a los perros geriátricos, es decir, aquellos peludos que superan los diez años de vida.

En La Perla hay alrededor de 2.600 perros y gatos, con predominio de población canina. Cerca de 1.500 animales están en condiciones de ser adoptados por una familia de forma inmediata. Sin embargo, la mayoría de las personas que visitan las instalaciones del Centro de Bienestar Animal, ubicadas en el corregimiento de Altavista, prefieren a los cachorros, ojalá de pelaje de comercial televisivo. En consecuencia, muchos otros perros pasarán años –a veces toda su vida– en la Perla.

De acuerdo con Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de Medellín, en La Perla hay 349 perros geriátricos, con estancias prolongadas dentro del albergue. Según la funcionaria, los perros mayores y los animales de color negro son los menos solicitados en los procesos de adopción. Las razones asocian a factores culturales y a creencias arraigadas que influyen en la decisión de las personas interesadas. En el caso de los felinos, persisten asociaciones simbólicas negativas, mientras que en los perros se mantiene la idea de que los animales mayores requieren más cuidados o presentan mayores dificultades de adaptación.

Uno de los factores que las campañas pedagógicas buscan aclarar es el relacionado con la atención médica posterior a la adopción. Coral explicó que los perros geriátricos cuentan con un esquema de acompañamiento especial que se mantiene incluso después de que salen de La Perla. Este apoyo incluye tratamientos y suministro de medicamentos asociados, por ejemplo, a afecciones articulares, siempre que exista necesidad clínica. En contraste, los animales no geriátricos reciben seguimiento veterinario durante el primer mes posterior a la adopción, periodo en el que se evalúa su adaptación al nuevo entorno.