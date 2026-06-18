Padres que miran con frecuencia el celular pueden generar inseguridades en sus hijos, según estudio

En el centro de las preocupaciones relacionadas con el uso del móvil con frecuencia están los más jóvenes, pero un nuevo estudio del Centro de Investigación e Innovación de Newport Healthcare, Pensilvania, pone el foco en los padres al revelar que los adolescentes cuyos padres se distraen con frecuencia con estos dispositivos tienen más probabilidades de mostrar estilos de apego inseguros, lo que puede tener graves consecuencias negativas para su salud y bienestar futuros.
Lea también: ¿ChatGPT como psicoterapeuta?: investigación muestra cómo se usa en Colombia la IA para superar un duelo
“Hace unos 10 años comencé a notar algunos comportamientos preocupantes en el uso de dispositivos por parte de los progenitores”, cuenta Don Grant, uno de los autores principales del artículo, publicado en Frontiers in Psychology. “Además, mis pacientes adolescentes comenzaron a compartir sus sentimientos negativos sobre esos mismos comportamientos. Estos también fueron presentados por los niños durante nuestras sesiones de terapia familiar (...) Tiempo después, una colega psicóloga clínica que conoce mi trabajo en el ámbito del comportamiento relacionado con los dispositivos se puso en contacto conmigo y me contó que su hija le había preguntado si quería más a su teléfono que a ella”, añade.