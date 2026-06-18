Padres que miran con frecuencia el celular pueden generar inseguridades en sus hijos, según estudio

En el centro de las preocupaciones relacionadas con el uso del móvil con frecuencia están los más jóvenes, pero un nuevo estudio del Centro de Investigación e Innovación de Newport Healthcare, Pensilvania, pone el foco en los padres al revelar que los adolescentes cuyos padres se distraen con frecuencia con estos dispositivos tienen más probabilidades de mostrar estilos de apego inseguros, lo que puede tener graves consecuencias negativas para su salud y bienestar futuros. Lea también: ¿ChatGPT como psicoterapeuta?: investigación muestra cómo se usa en Colombia la IA para superar un duelo “Hace unos 10 años comencé a notar algunos comportamientos preocupantes en el uso de dispositivos por parte de los progenitores”, cuenta Don Grant, uno de los autores principales del artículo, publicado en Frontiers in Psychology. “Además, mis pacientes adolescentes comenzaron a compartir sus sentimientos negativos sobre esos mismos comportamientos. Estos también fueron presentados por los niños durante nuestras sesiones de terapia familiar (...) Tiempo después, una colega psicóloga clínica que conoce mi trabajo en el ámbito del comportamiento relacionado con los dispositivos se puso en contacto conmigo y me contó que su hija le había preguntado si quería más a su teléfono que a ella”, añade.

Competir con un teléfono móvil

Las personas con un estilo de apego inseguro, un vínculo afectivo disfuncional formado en la infancia debido a cuidadores inestables o ausentes, pueden volverse ansiosas y aferrarse a los demás en busca de seguridad, o evitar las relaciones para minimizar el riesgo de dolor emocional. Este tipo de apego se asocia con una peor salud mental y problemas en las relaciones sanas, mientras que el apego seguro se asocia con relaciones más exitosas y un mayor bienestar. “El apego es maleable. Por lo tanto, incluso si existe un apego seguro establecido con un niño, este puede transformarse en uno inseguro durante la adolescencia. Obviamente, ningún padre desearía esto para su hijo”, afirma Grant. El equipo desarrolló la ‘escala de interferencia del apego a los dispositivos’, en la que se calificaban los sentimientos de los hijos acerca del uso de dispositivos por parte de sus padres y su percepción de cómo dicho uso afectaba la atención, la disponibilidad y las interacciones con ellos. Los científicos querían saber si las puntuaciones más altas en la escala se asociaban con mayores niveles de apego inseguro. Posteriormente, los científicos reclutaron una muestra de 600 adolescentes de entre 12 y 17 años, representativa de la población general de Estados Unidos, y les pidieron que completaran una encuesta sobre el estilo de apego y la escala de interferencia del apego a los dispositivos.

Resultados alarmantes