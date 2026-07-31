EL COLOMBIANO será aliado de las nuevas Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda de la Gobernación de Antioquia

El nombre de Mateo Pérez Rueda seguirá ligado al periodismo antioqueño, pero ahora también a la formación de nuevas generaciones de reporteros. La Gobernación de Antioquia anunció este viernes la creación de las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda, un programa que rendirá homenaje al joven periodista asesinado este año y que permitirá a 16 jóvenes de zonas rurales estudiar periodismo digital de manera gratuita.
La iniciativa, presentada bajo el lema “Donde una historia fue silenciada, nacen nuevas voces”, está dirigida a jóvenes de municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado), con el propósito de impulsar el periodismo regional y fortalecer las voces que narran la realidad de los territorios.
El programa es liderado por la Gobernación de Antioquia y la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, en alianza con la Fundación Grupo El Colombiano, Teleantioquia y Uniminuto.