Salió Devimed y llegó el Invías al Oriente antioqueño, ¿qué pasará con las autopistas?

A partir de la medianoche de este sábado los corredores viales del Oriente antioqueño que antes estaban adscritos a la concesión Devimed quedaron bajo la responsabilidad del Invías, situación que a muchos antioqueños les ha traído más que preocupaciones, pues se teme que estas vías –que son esenciales para la subregión– corran el mismo destino que hoy presenta el tramo entre El Santuario y Caño Alegre de la autopista Medellín–Bogotá. El cambio se debe a que la concesión vial dejará de operar en el Oriente antioqueño, toda vez que llegó a su fin el contrato que tenía con el Estado desde 1996 y con el que administró durante 30 años varios corredores estratégicos entre Medellín y el Oriente. Le puede interesar: La autopista Medellín-Bogotá estará sin Devimed desde este viernes: ¿qué pasará? El Gobierno de Gustavo Petro decidió no prorrogar ese contrato, por lo que, a partir de este 1 de agosto de 2026, las vías y los peajes bajo responsabilidad de Devimed regresarán al Instituto Nacional de Vías (Invías), mientras se define el modelo de operación que tendrá este corredor a futuro.

¿Qué pasará desde hoy?

Desde el anuncio del fin de Devimed se han dado varias polémicas. La primera ocurrió cuando, debido al cambio de operador de Devimed a Invías, se anunció una etapa de transición administrativa y tecnológica. Tras dicho cambio, una de las primeras dudas que surgieron fue cómo sería el pago en los peajes de Copacabana y Las Palmas. Frente a la confusión, en Medellín y el Oriente se regó un rumor de que, a partir del 1 de agosto, las casetas solo podrían recibir efectivo. Sin embargo, el Invías aclaró que la medida sería únicamente “por unas cuantas horas mientras se adelantaba la transición técnica del sistema de recaudo”. Pero hay dudas más preocupantes. Por ejemplo, a horas de la reversión, no estaba claro aún cómo va a sustentar el instituto la prestación de servicios básicos. Es decir, en caso de que se presente un accidente de tránsito –tan comunes en el corredor– aún no se sabe cómo los va a atender el Invias. O si sobre el corredor habrá carros-talleres y grúas adscritos a la entidad, entre otros. Este diario contactó a Devimed para conocer alguna respuestas a estas preocupaciones. Sin embargo, desde la entidad indicaron que hay una orden desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para evitar referirse al tema de la reversión.

Imagen de uno de sus peajes de la autopista Medellín - Bogotá. FOTO Camilo Suárez

EL COLOMBIANO buscó entonces a expertos en movilidad que han conocido al detalle el trámite. Según indicaron, existen dudas sobre todo en cuanto a tareas como el mantenimiento rutinario y la administración vial, que incluyen labores básicas como la atención de deslizamientos, el pago de contratos con los bomberos locales para que atiendan los accidentes u hasta los convenios que cobijan la iluminación del corredor. La raíz de esas dudas se centra en que el Invías no tendría aún recursos asignados para cubrir esos rubros, dado que al comienzo de la vigencia encargarse de esas vías del Oriente antioqueño no estaba en los planes. Lea también: Rionegro pide que se blinden excedentes de Devimed para garantizar obras por $121.000 millones en el Oriente En la tarde de este 31 de julio el Invías emitió un comunicado en el que indicó que –con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las vías– implementó un “plan de transición” que permitirá mantener la atención a los usuarios mientras culminan los procesos administrativos, presupuestales y contractuales propios de la reversión. El ente añadió que los servicios como ambulancias, grúas y carro taller no constituyen una obligación legal para el Invías. No obstante, el instituto dijo que los incorporará dentro de su Programa de Gestión Vial Integral (GVI). “La reversión de estos corredores fue comunicada al instituto durante el primer semestre de 2026. Desde entonces, Invías adelanta las gestiones administrativas, contractuales y presupuestales necesarias para incorporar estos corredores al Programa de Gestión Vial Integral para Antioquia, proceso que permitirá ampliar la cobertura de los servicios de atención al usuario en esta infraestructura”, apuntaron.

¿Y la plata de los peajes?

Otro asunto que llama la atención de los expertos es cómo se realizará el recaudo y en qué se invertirán los recursos. Vale recordar que el Invías realiza la distribución e inversión de los recursos provenientes del recaudo de la tasa de peaje de conformidad con lo establecido en la ley 105 de 1993 en su Artículo 22. Es decir, que de lo recaudado por peajes, como mínimo, un 50% se debe invertir en el departamento donde se recaude y el excedente en la respectiva zona de influencia del peaje en mención, en este caso los tramos de Palmas y Medellín–Santuario. Pero, según cifras de la ANI, las vías bajo Devimed requirieron durante tres décadas una inversión total de $977.000 millones en capital para la construcción, ampliación y pavimentación de sus 172,5 kilómetros. A este valor se suman $1,8 billones destinados exclusivamente a los gastos de operación y mantenimiento. Es decir, cerca de $60.000 millones anuales que garantizaron el funcionamiento diario del corredor, la reparación constante de la malla vial y la prestación de servicios de emergencia como grúas y ambulancias. La totalidad de estos montos se financió principalmente del recaudo de los peajes de Devimed, complementado con los aportes y la estructuración financiera del Gobierno Nacional. Siga leyendo: Nuevo tramo de la doble calzada La Ceja-Rionegro está casi listo: ya completa el 95% “Lo importante es que Invías explique cómo va a prestar esos servicios. Porque la gente paga un peaje no solo por pasar, paga para que le presten unos servicios sobre la vía donde está ese peaje. Entonces, si no van a prestar esos servicios allí, ¿qué se va a hacer con la plata recogida en las casetas?”, apuntó un experto consultado. Por otro lado, los expertos comentaron que posiblemente la operación de estos la tome la Unión Temporal Peajes Nacionales, consorcio que desde octubre de 2021 –tras la firma del Contrato de Concesión No. 1702 con el Invías– opera en 14 departamentos. En Antioquia maneja los peajes de Cocorná y Puerto Triunfo; y el de los Llanos de Cuivá. Por sus servicios, el consorcio se lleva casi el 17% de lo recaudado. La cuestión es que solo el 12,6% de los recursos generados por estos peajes regresarían al departamento en forma de inversión directa. Finalmente, los expertos plantearon otra preocupación relacionada con los recursos pendientes de inversión en el Oriente antioqueño que tenía Devimed, por cerca de $160.000 millones. El agravante es que, tras la terminación de la concesión, quedarían inmovilizados hasta la liquidación del contrato, para luego pasar al Tesoro Nacional. Es decir, esos recursos ya no se ejecutarían en el Oriente antioqueño. Volviendo al tema del recaudo, la Dirección Territorial Antioquia de Invías sostuvo que las estaciones continuarán operando desde el primer día de la reversión. La entidad dijo que, inicialmente, el cobro se realizará en efectivo mientras el concesionario de los peajes “culmina su balance financiero con los operadores del sistema de recaudo electrónico” y, de manera paralela, Invías adelanta la implementación de su propio sistema de recaudo electrónico. El tiempo que tome esta transición dependerá de la articulación con el concesionario saliente, tal como ha ocurrido históricamente en otros procesos de entrega de corredores de la ANI a Invías.

Gobernación pide diálogo

En medio de todas estas dudas, otra arista que agitó el ambiente durante el proceso de reversión fue una serie de protestas ocurridas este jueves, en la que habitantes del Oriente pidieron el retiro de peajes como Las Palmas y El Escobero. Para mediar en esa situación, en la zona hizo presencia el gobernador Andrés Julián Rendón, quien instó a escuchar a la comunidad, pero señaló que no se tolerarán desmanes. “Hay una situación que es evidente y que merece una solución: la de muchos habitantes que viven en los alrededores de estos peajes y que terminan pagando tres o hasta cuatro veces al día para desplazarse. Escuché sus inquietudes y entiendo su inconformidad. En pleno siglo XXI, cuando la tecnología permite identificar a los usuarios frecuentes y establecer tratamientos diferenciales, cuesta entender que ese problema siga sin resolverse”, señaló. Rendón también reiteró el pedido del Departamento para asumir la operación de los tramos viales del Invías en Antioquia, señalando que la región tiene mejores capacidades para evitar que las infraestructuras queden abandonadas a su suerte y se deterioren.

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