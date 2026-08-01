Cuchillos e insultos: las dos caras de los ataques en Universidad Nacional

El líder estudiantil Kevin Arrigui está recuperándose en su casa y alistando las maletas para irse de Bogotá, luego de las ocho puñaladas que recibió en los pasillos de la sede principal de la Universidad Nacional.
Su viaje lejos de la capital no se debe solo a la finalización del semestre académico, sino también al miedo. En ese contexto, el líder estudiantil habló con EL COLOMBIANO sobre el ataque, los antecedentes, las acusaciones en su contra, que lo señalan como supuesto agresor también, y lo que se viene ahora que las rencillas escalaron a lo físico.