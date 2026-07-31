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Otro gringo señalado de promover el turismo sexual en Medellín fue devuelto a su país

Se trata de un influencer y creador del movimiento Passport Bross, que busca relaciones románticas o matrimonio con mujeres de otros países. Fue inadmitido por Migración Colombia en el Aeropuerto José María Córdova.

  • El inadmitido sería creador de ‘Passport Bros’, un movimiento informal de hombres, principalmente de Estados Unidos, que viajan a Medellín y otras ciudades del mundo extranjero para buscar relaciones románticas o matrimonio con mujeres de otros países. FOTO: Cortesía
    El inadmitido sería creador de ‘Passport Bros’, un movimiento informal de hombres, principalmente de Estados Unidos, que viajan a Medellín y otras ciudades del mundo extranjero para buscar relaciones románticas o matrimonio con mujeres de otros países. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
31 de julio de 2026
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Como parte de la estrategia nacional para combatir el turismo con fines de explotación sexual y proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres frente a este fenómeno, Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar a Medellín por el aeropuerto José María Córdova.

Según el reporte oficial, el personaje inadmitido es creador de Passport Bros, un movimiento informal de hombres, principalmente de Estados Unidos, que viajan a Medellín y otras ciudades del mundo para buscar relaciones románticas o matrimonio con mujeres de otros países.

Tras emitir la orden del ingreso a Colombia, el control migratorio identificó al sujeto y ordenó su regreso al país de origen. La información recopilada relacionaba al extranjero con la promoción de turismo con fines de explotación sexual a través de plataformas digitales y redes sociales.

“Nuestro mensaje es claro: quienes promuevan o faciliten cualquier forma de explotación sexual no son bienvenidos en el país. Seguiremos trabajando de manera articulada con las demás autoridades para proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar que Colombia sea un destino para el turismo responsable y respetuoso de los derechos humanos”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

En lo corrido de 2026, la entidad ha inadmitido a cerca de 150 ciudadanos extranjeros en los diferentes puestos de control migratorio del país por turismo con fines de explotación sexual. De estos, 107 fueron en Antioquia.

Durante 2025, Migración Colombia inadmitió a 110 extranjeros en todo el país por esta causa, de los cuales aproximadamente 80 fueron detectados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

“Colombia no abrirá sus puertas a quienes pretendan convertir a nuestras mujeres, niñas, niños y adolescentes en un atractivo para el turismo sexual. Desde Migración Colombia hemos fortalecido nuestros mecanismos de análisis y control para identificar oportunamente a quienes intenten ingresar con ese propósito y actuar con firmeza, siempre dentro del marco de la ley”, agregó Arriero.

Un caso similar fue detectado por Migración, el 11 de abril pasado, cuando deportó al también influenciador extranjero Chill Capo, quien promovía a través de sus redes sociales encuentros y fiestas dirigidas a turistas internacionales con aparentes fines de explotación sexual.

La investigación adelantada permitió establecer que ofrecía paquetes turísticos con supuestos consejos para evadir los controles de las autoridades y, además, permanecía de manera irregular en el territorio nacional. Como resultado, se le impuso la medida administrativa de deportación y la prohibición de ingresar a Colombia por un término mínimo de cinco años.

También, el pasado 25 de mayo, la entidad inadmitió en el Aeropuerto Internacional El Dorado a otro influencer estadounidense conocido en redes sociales como Casey Red Beard, quien pretendía ingresar al país procedente de Miami. Este tenía denuncias públicas que lo vinculaban con la presunta promoción de encuentros y fiestas privadas en Medellín dirigidas a ciudadanos extranjeros, actividades que podrían estar asociadas con conductas de trata de personas y explotación sexual.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A quién inadmitió Migración Colombia en Medellín y por qué motivo?
Inadmitió a un ciudadano estadounidense creador del movimiento Passport Bros. La medida se tomó porque este sujeto promovía en redes sociales y plataformas digitales el turismo enfocado en la explotación sexual y romántica de mujeres y menores de edad.
¿Qué cifras revelan el alcance de estos controles en Colombia y en Antioquia?
En lo que va de 2026, Migración Colombia ha inadmitido a cerca de 150 extranjeros en todo el país por este motivo, de los cuales 107 se registraron en Antioquia. La cifra muestra un incremento frente a 2025, año en el que se inadmitió a unos 110 extranjeros a nivel nacional.
¿Qué otros casos recientes de influencers sancionados menciona el texto?
Menciona los casos de: ”Chill Capo”: Deportado en abril por ofrecer paquetes turísticos, promover fiestas de explotación sexual y dar consejos para evadir controles policiales (recibió 5 años de sanción sin poder ingresar al país). ”Casey Red Beard”: Inadmitido en mayo en el aeropuerto El Dorado tras denuncias que lo vinculaban a fiestas privadas en Medellín asociadas a la trata de personas y explotación sexual.

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