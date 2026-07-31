Otro gringo señalado de promover el turismo sexual en Medellín fue devuelto a su país

Como parte de la estrategia nacional para combatir el turismo con fines de explotación sexual y proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres frente a este fenómeno, Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar a Medellín por el aeropuerto José María Córdova.
Según el reporte oficial, el personaje inadmitido es creador de Passport Bros, un movimiento informal de hombres, principalmente de Estados Unidos, que viajan a Medellín y otras ciudades del mundo para buscar relaciones románticas o matrimonio con mujeres de otros países.