Pilas, usuarios de Windows 11: Microsoft lanza actualización urgente que corrige fallos

Microsoft comenzó a distribuir una actualización de emergencia para Windows 11 con el objetivo de corregir dos errores críticos que estaban afectando el funcionamiento de miles de equipos: uno que silenciaba automáticamente el volumen del sistema y otro que bloqueaba la apertura de aplicaciones.
Las correcciones llegaron en las compilaciones 26100.8521 y 26200.8521, distribuidas dentro del canal Release Preview para las ramas 24H2 y 25H2 del sistema operativo, antes de las actualizaciones mensuales habituales.